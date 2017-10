Singapura 28/10/2017 | 12h37

A americana Venus Williams (N.5) voltou à final do Masters oito anos depois da última participação, neste sábado, depois de vencer a francesa Caroline Garcia (N.8) por 6-7 (3/7), 6-2 e 6-3, em Cingapura.

A tenista vai buscar o segundo título do torneio contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki (N.6), que superou a tcheca Karolina Pliskova (N.3) com parciais 7-6 (11/9) e 6-3.

Com a derrota de Pliskova, a romena Simona Halep se garante no topo do circuito de tênis feminino até o fim do ano.

* AFP