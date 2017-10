Valverde quer vencer bem na Copa do Rei, apesar de reservas

Barcelona 23/10/2017 | 14h52

Ernesto Valverde confirmou que vai escalar o Barcelona com reservas e atletas do time B, nesta segunda-feira, na partida contra o Real Murcia pela Copa do Rei na terça.

"A ideia é que alguns jogadores da filial nos ajudem. É verdade que é um jogo que faremos rodízios, mas esperamos vencer e vencer bem", disse Valverde na coletiva antes da partida.

A princípio os habituais titulares como Ter Stegen, Luis Suárez, Lionel Messi e Samuel Umtiti devem ser poupados, assim como os meias Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Paulinho.

Valverde voltou a ser perguntado sobre as dificuldades do centro-avante uruguaio em marcar no início desta temporada.

"Amanhã vai ter descanso e vai ser bom para ele. Já conversamos sobre isso. O que me preocuparia era se não tivesse chances de gol. Mas quando um jogador as tem, isso já não me preocupa tanto", explicou o treinador do time catalão.

O técnico não acha que a torcida do Murcia deva se sentir menosprezada por não enfrentar o time principal.

"Cada time joga com suas armas e com o melhor que tem. Existem jogadores que estão suspensos, outros que tiveram jogos pela seleção e precisaram viajar. Eu achei que era um bom momento para descansá-los", afirmou.

"Todo mundo sabe que esse jogo chega e que é preciso mentalizar bem. Sei que é difícil pela diferença de divisão", acrescentou Valverde. "Respeitamos o adversário, mas queremos defender o título", concluiu o treinador.

