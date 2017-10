Valencia vence Alavés e fica a um ponto do líder Barcelona

Madri 28/10/2017 | 17h02

O Valencia (2º) venceu o Alavés (19º) por 2 a 1, na abertura da 10ª rodada da Liga espanhola neste sábado, e diminuiu para um ponto a diferença para o líder Barcelona, que mais tarde enfrenta o Athetic de Bilbao (11º).

A equipe do técnico Marcelino, que assumiu o comando do time no início da temporada, está invicta na competição com sete vitórias e três empates.

O italiano Simone Zaza abriu o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo, chegando a nove gols no torneio. Na segunda etapa, Alexis empatou aos quatro minutos e Rodrigo garantiu a vitória aos 21.

Na sequência dos jogos do dia, o Atlético de Madri recebeu o Villareal e não passou de empate em 1 a 1. O resultado deixou os times na quarta e quinta colocação, respectivamente, com a chance de verem a distância para o líder Barcelona aumentar.

O argentino Ángel Correa abriu o placar para os Colchoneros, aos 16 minutos do segundo tempo, mas o colombiano Carlos Bacca conseguiu o empate para o Submarino Amarelo, aos 36.

Já o Barcelona visita o Athletic Bilbao para tentar recuperar a distância de quatro pontos para os valencianos.

No último jogo do dia, o Sevilla (8º) recebe o Leganés (6º) para tentar melhorar a posição na tabela do campeonato espanhol.

No domingo, o Real Madrid (3º) visita o Girona (15º) em partida temperada pelo confronto político entre o governo espanhol e o processo de independência da Catalunha.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Alavés - Valencia 1 - 2

(14h30) Atlético de Madri - Villarreal

(16h45) Athletic Bilbao - Barcelona

(18h30) Sevilla - Leganés

- Domingo:

(09h00) Getafe - Real Sociedad

(13h15) Girona - Real Madrid

(15h30) Eibar - Levante

(17h45) Málaga - Celta Vigo

- Segunda-feira:

Las Palmas - Deportivo La Coruña

(18h00) Espanyol - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 9 8 1 0 26 3 23

2. Valencia 24 10 7 3 0 27 11 16

3. Real Madrid 20 9 6 2 1 18 7 11

4. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 15 6 9

5. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

6. Leganés 17 9 5 2 2 8 3 5

7. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

8. Sevilla 16 9 5 1 3 9 8 1

9. Real Sociedad 14 9 4 2 3 20 18 2

10. Celta Vigo 11 9 3 2 4 18 14 4

11. Athletic Bilbao 11 9 3 2 4 10 10 0

12. Levante 11 9 2 5 2 9 11 -2

13. Espanyol 10 9 2 4 3 8 12 -4

14. Getafe 9 9 2 3 4 11 10 1

15. Girona 9 9 2 3 4 9 14 -5

16. Deportivo La Coruña 8 9 2 2 5 10 18 -8

17. Eibar 7 9 2 1 6 3 20 -17

18. Las Palmas 6 9 2 0 7 7 22 -15

19. Alavés 3 10 1 0 9 4 16 -12

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

* AFP