Unsworth comanda Everton interinamente após saída de Koeman

Londres 24/10/2017 | 12h32

Depois da demissão do holandês Ronald Koeman, o Everton anunciou David Unsworth como treinador interino da equipe, nesta terça-feira, para tentar tirar o clube da parte de baixo da tabela da Premier League.

Unsworth tem 44 anos e comandava o time B do clube. Agora vai iniciar a carreira à frente do time principal, sendo o primeiro duelo contra o Chelsea na quarta-feira pela Copa da Liga inglesa.

O interino deve ficar no cargo até a próxima parada para jogos de seleções, prevista para daqui a duas semanas. Até lá, o Everton vai jogar contra Leicester e Watford na Premier League e contra o Lyon na Liga Europa.

"O clube pode confirmar que David Unsworth vai assumir de maneira temporária o time principal do Everton", indicou a entidade em comunicado.

"Passei a tarde com o presidente e abordamos todos os temas referentes ao Everton. Ele me deu a oportunidade de recuperar o nível do time. Estas atuações vão definir meu futuro como treinador. Quero treinar e este é um clube incrível para dirigir, não posso esconder", disse Unsworth, que não esconde o desejo de permanecer no cargo.

Koeman foi demitido pelos maus resultados. A derrota por 5 a 2 em casa para o Arsenal na última rodada foi a gota d'água.

"Claro que estou decepcionado neste momento, mas desejo que o time tenha boa sorte no futuro", indicou o holandês.

Koeman é o terceiro técnico demitido na Premier League. O compatriota Frank de Boer deixou o Crystal Palace após quatro rodadas e Craig Shakespeare foi deixado de lado pelo Leicester na semana passada.

Entre os candidatos a ocupar o cargo, Ryan Giggs revelou estar interessado ao canal Sky Sports. Apesar disso, o escocês David Moyes é o principal candidato para suceder Koeman.

* AFP