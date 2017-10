Tupy vence na prorrogação e está na decisão da Primeirona

Toque de Letra 15/10/2017 | 20h45 Atualizada em

A Tupy irá decidir o título da Primeirona contra o Pirabeiraba. A vaga foi conquistada no Estádio Sadalla Amin Ghanem, casa do América, na tarde de sábado.

O detalhe é que a classificação veio na prorrogação, depois de o América ter vencido no tempo normal por 2 a 0 – gols de Lima e Leandrinho. A Tupy precisava vencer no tempo extra e conseguiu com placar de 3 a 0 – gols de Anderson (dois) e Douglas. Assim, evitou a reedição da final da Primeirona de 2016.

A final da Primeirona ocorrerá em jogo único, no próximo fim de semana, na Arena Joinville. Nesta segunda-feira, a Liga Joinvilense de Futebol irá confirmar a data.

Primeirona

Semifinais - Jogos de volta

Sábado - 15h15

América 2 (0) x (3) 0 Tupy

(ida: 1 a 0 Tupy)

Segundona

Semifinais - Jogos de ida

Domingo - 16 horas

Atlanta 3 x 1 ACM/Estacaville

Terceirona

Semifinais - Jogos de ida

Domingo - 16 horas

Atlético Joinvilense 0 x 3 Fluminense

Palmeirinha 1 x 2 Paraíba

Recopa

Semifinais

Sábado - 14 horas

Atlético Pirabeiraba 0 (3) x (4) 0 Aliança

15h30

Villa 1 (3) x (2) 1 3 de Março

Copão

Quartas de final - Adiado por causa da chuva

Domingo - 8h30

União do Oeste x União Rodriguense

Palmeiras/Bola 10 x Amigos da Vila

10 horas

Ajax Shimec Fortefarma x União Independente

TF Metais/Baterias Enerfree x Unidos do Morro do Meio