Tottenham goleia Liverpool e encosta no vice-líder United

Londres 22/10/2017 | 15h37

O Tottenham goleou o Liverpool por 4 a 1, neste domingo em Wembley, e somou três pontos que permitem igualar em pontos o segundo colocado Manchester United, a cinco pontos do líder Manchester City.

O atacante Harry Kane foi mais uma vez o grande destaque do Tottenham, anotando dois gols (4 e 56 min) e uma assistência, enquanto o sul-coreano Son Heung-Min (12) e Dele Alli (45+3) completaram o placar.

O gol dos Reds foi marcado pelo egípcio Mohamed Salah (24).

Os Spurs do técnico argentino Mauricio Pochettino, que vinham de empate no meio de semana com o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, mostrou novamente estar vivendo grande fase, somando uma quarta vitória consecutiva na Premier League.

O Liverpool vive momento oposto, com somente uma vitória nas últimas seis rodadas (duas derrotas e três empates), e se afasta cada vez mais da briga pelo título, se afastando a 12 pontos do líder City.

O outro clube de Liverpool, o Everton, também teve um domingo complicado, sendo goleado pelo Arsenal por 5 a 2, entrando na zona de rebaixamento na Premier League.

- Everton na zona de rebaixamento -

Wayne Ronney chegou a dar esperanças aos torcedores do Everton ao abrir o placar com um chute da entrada da área logo aos 12 minutos, mas o espanhol Nacho Monreal deixou tudo igual pouco antes do intervalo (40).

No segundo tempo, o Arsenal deslanchou, construindo uma goleada impressionante com mais quatro gols de quatro jogadores diferentes: Mesut Ozil (53), Alexandre Lacazette (74), Aaron Ramsey (90) e Alexis Sánchez (90+5).

O Everton encontrou mais um golzinho de honra nos acréscimos com o senegalês Oumane Niasse.

Os 'Toffees' somaram assim sua quinta derrota nas últimas sete partidas, uma balanço negativo que coloca a equipe na zona de rebaixamento.

Já o Arsenal vem endireitando seu caminho após um início de temporada de tropeços, anotando sua terceira vitória nas últimas quatro partidas no Campeonato Inglês. Foi a primeira vitória fora de casa dos Gunners.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

West Ham - Brighton and Hove Alb 0 - 3

- Sábado:

Chelsea - Watford 4 - 2

Manchester City - Burnley 3 - 0

Stoke - AFC Bournemouth 1 - 2

Huddersfield Town - Manchester United 2 - 1

Newcastle - Crystal Palace 1 - 0

Swansea - Leicester 1 - 2

Southampton - West Bromwich 1 - 0

- Domingo:

Everton - Arsenal 2 - 5

Tottenham - Liverpool 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 25 9 8 1 0 32 4 28

2. Manchester United 20 9 6 2 1 22 4 18

3. Tottenham 20 9 6 2 1 19 6 13

4. Chelsea 16 9 5 1 3 17 10 7

5. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

6. Watford 15 9 4 3 2 15 17 -2

7. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

8. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

9. Liverpool 13 9 3 4 2 14 16 -2

10. Southampton 12 9 3 3 3 8 9 -1

11. Huddersfield Town 12 9 3 3 3 7 10 -3

12. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

13. West Bromwich 10 9 2 4 3 7 10 -3

14. Leicester 9 9 2 3 4 12 14 -2

15. Swansea 8 9 2 2 5 6 10 -4

16. West Ham 8 9 2 2 5 8 17 -9

17. Stoke 8 9 2 2 5 10 20 -10

18. Everton 8 9 2 2 4 5 13 -8

19. AFC Bournemouth 7 9 2 1 6 6 13 -7

20. Crystal Palace 3 9 1 0 8 2 19 -17

* AFP