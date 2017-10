Torino e Atalanta tropeçam e se distanciam do topo da Serie A

Roma 15/10/2017 | 14h32

Torino (8º) e Atalanta (12º) se distanciaram dos times do topo da tabela, neste domingo, pela oitava rodada da Serie A, depois de empatarem com o Crotone (15º) e perderem para o Atalanta (12º), respectivamente, antes do clássico entre Inter de Milão e Milan.

O time de Turim quase cedeu a derrota, mas Lorenzo Silvestri conseguiu o gol de empate fora de casa, aos 47 minutos do segundo tempo. A partida terminou em 2 a 2 e o time estacionou com 13 pontos, enquanto o Crotone tem apenas 6 unidades.

Apesar dos bons resultados na Liga Europa, a Atalanta não faz boa Serie A. O time abriu o placar com Giampiero Gasperini, mas a Sampdoria buscou a virada e venceu em casa por 3 a 1.

Nos outros jogos do dia, o Bologna (7º) vence o SPAL (17º) por 2 a 1, a Genoa (16º) superou o Cagliari (14º) por 3 a 1 e a Fiorentina (11º) foi mais forte que a Udinese (13º) por 2 a 1.

No último jogo do domingo, a Inter de Milão (4º) pode assumir a segunda colocação se vencer o clássico contra o Milan (9º). Em caso de vitória, o time de Luciano Spalletti diminui a distância para a Napoli para dois pontos e pressiona o técnico Vincenzo Montella.

No sábado, os napolitanos superaram a Roma por 1 a 0, conquistando a oitava vitória em oito jogos, enquanto a Velha Senhora foi superada por 2 a 1 pela Lazio (3º).

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Juventus - Lazio 1 - 2

Roma - Napoli 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Udinese 2 - 1

Crotone - Torino 2 - 2

Bologna - SPAL 2 - 1

Sampdoria - Atalanta 3 - 1

Cagliari - Genoa 2 - 3

Sassuolo - Chievo 0 - 0

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(16h45) Hellas Verona - Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 24 8 8 0 0 26 5 21

2. Juventus 19 8 6 1 1 21 7 14

3. Lazio 19 8 6 1 1 21 10 11

4. Inter 19 7 6 1 0 14 3 11

5. Roma 15 7 5 0 2 14 5 9

6. Sampdoria 14 7 4 2 1 11 9 2

7. Bologna 14 8 4 2 2 8 8 0

8. Torino 13 8 3 4 1 14 13 1

9. Milan 12 7 4 0 3 10 10 0

10. Chievo 12 8 3 3 2 9 9 0

11. Fiorentina 10 8 3 1 4 12 11 1

12. Atalanta 9 8 2 3 3 13 13 0

13. Udinese 6 8 2 0 6 13 15 -2

14. Cagliari 6 8 2 0 6 6 14 -8

. Crotone 6 8 1 3 4 6 14 -8

16. Genoa 5 8 1 2 5 8 13 -5

17. SPAL 5 8 1 2 5 7 14 -7

18. Sassuolo 5 8 1 2 5 4 15 -11

19. Hellas Verona 3 7 0 3 4 3 16 -13

20. Benevento 0 7 0 0 7 2 18 -16

* AFP