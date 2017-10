"Terminar o que comecei", diz Ibrahimovic sobre volta aos gramados

Londres 27/10/2017 | 13h22

Zlatan Ibrahimovic, longe dos gramados desde abril devido a uma grave lesão no joelho direito e que renovou o contrato por mais uma temporada com o Manchester United, declarou que tem a intenção de voltar a jogar para terminar o que começou.

"Eu falei que voltaria para terminar o que comecei", declarou nesta sexta-feira à emissora Sky Sports o sueco, que, aos 36 anos, espera voltar a jogar com o United antes do final do ano.

Em sua primeira temporada com o Manchester United, Ibrahimovic anotou 28 gols me 46 jogos, ajudando a equipe a ganhar três títulos (Community Shield, Copa da Liga, Liga Europa).

Ibrahimovic se lesionou nas quartas de final da competição contra o Anderlecht em 20 de abril, pela Liga Europa. O técnico José Mourinho não teve dúvidas de buscar a renovação de contrato de seu atacante, apesar da gravidade da lesão.

"O objetivo é conquistar a Premier League. É meu objetivo final. E tudo que comecei na primeira temporada quero terminar na segunda", continuou o sueco.

"Não irei embora mancando. Eu irei embora como quiser, mesmo se para isso tiver que andar sobre água", completou.

O Manchester United é o atual segundo colocado da Premier League após nove rodadas, a cinco pontos do líder e arquirrival Manchester City.

* AFP