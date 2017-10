"Tenho menos medo de enfrentar Nadal", garante Federer

Xangai 15/10/2017 | 14h22

Depois de vencer o espanhol Rafael Nadal na final do Masters 1000 de Xangai, o suíço Roger Federer admitiu neste domingo que tem menos medo de encarar o grande rival da carreira.

"Tenho menos medo de enfrentar Rafa do que tinha no passado. Isto não quer dizer que eu tinha um medo atroz, mas perdi várias vezes contra ele, principalmente no saibro", explicou o número 2 do mundo após a quarta vitória seguida sobre Nadal no ano.

"Continuo acreditando que perdi a final de Wimbledon em 2008 (9-7 no quinto set) porque fui atropelado em Roland Garros (6-1, 6-3, 6-0 na final). Influenciou na perda dos dois primeiros sets em Wimbledon", acrescentou.

A mudança se deve à melhora no saque e ao "backhand" mais forte, especificou o maior campeão de torneios Grand Slam da história, com 19 troféus.

"Estou mais sólido no saque e tenho mais potência desde que optei por uma raquete com maior superfície de cordas. Bato melhor na bola no 'backhand' e sou mais constante", confiou o suíço.

"Antes, tinha que cortar mais (a bola) porque minha raquete estava mais adaptada para este tipo de batida", concluiu.

* AFP