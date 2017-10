Técnico Koeman se diz respaldado por diretoria do Everton

Londres 18/10/2017 | 14h42

O técnico holandês do Everton Ronald Koeman afirmou nesta quarta-feira se sentir respaldado pela direção do clube, apesar dos resultados ruins do clube, na véspera do confronto com o Lyon, pela Liga Europa.

O início de temporada fraco de Wayne Rooney e companhia, 16º colocados da Premier League após oito rodadas, valeu a Koeman uma convocação para conversar com o acionista majoritário do Everton, Farhad Moshiri.

"Conversamos sobre futebol", explicou Koeman, que chegou ao Everton em 2016 após duas boas temporadas no Southampton.

"Não teve um recado, mas o sentimento é que eles (a diretoria) apoia o clube e o técnico", continuou. "No futebol, tudo gira em torno dos resultados. Até agora, o apoio da diretoria é total".

Diversas decisões do técnico holandês têm sido criticadas pela torcida, como a contratação por 50 milhões de euros do islandês Gylfi Sigurdsson, que não vem desempenhando à altura do valor investido.

Na Liga Europa, o Everton aparece na lanterninha do grupo E com apenas um ponto em dois jogos. O Lyon, adversário desta quinta-feira, é o terceiro colocado com 2 pontos.

* AFP