Técnico do PSG afirma que Neymar precisa aprender com expulsão no clássico

Paris 25/10/2017 | 12h17

Neymar "tem consciência que precisa aprender" com sua expulsão diante do Olympique de Marselha (2-2), no domingo, afirmou nesta quarta-feira o técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Unai Emery.

"Ele está num processo de adaptação ao campeonato, à equipe, aos árbitros, mas é inteligente. É consciente também de que precisa aprender com o que acontece no domingo", informou Emery.

"É um jogador que foi caçado com agressividade pelos adversários e é importante que os árbitros saibam gerir as partidas com essas situações em campo", completou o técnico, defendendo o craque brasileiro.

Neymar recebeu dois cartões amarelos, foi expulso contra o Olympique e não poderá enfrentar o Nice no Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês.

Emery também falou da situação do argentino Angel Di Maria, que não comemorou o gol marcado na Liga dos Campeões contra o Anderlecht (4-0), aparentemente como protesto por estar sendo pouco aproveitado.

"Quando não joga, não esta contente. Quer jogar todos os jogos, ser titular, mas quando não é titular, isso se deve à competência e às atuações dos outros", explicou o técnico.

"Estou contente com a maneira que trabalha todos os dias e é possível que na sexta tenha uma oportunidade, tenho certeza que estará preparado para jogar", completou Emery.

* AFP