Técnico do Liverpool afirma que Kane é melhor que Lukaku

Londres 20/10/2017 | 16h07

O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, afirmou nesta sexta-feira que Harry Kane, do Tottenham, "é um dos melhores atacantes do mundo" e é mais perigoso que Romelu Lukaku, do Manchester United, antes do confronto entre Spurs e Reds, destaque deste domingo na Premier League.

"São dois atacantes fantásticos. A diferença é que Harry é muito mais envolvido no jogo quando não marca gol, mas tenho certeza que Lukaku também pode cumprir esse papel", declarou o técnico alemão, que conseguiu conter o atacante belga no confronto entre Liverpool e United da última rodada (0-0).

"Conseguimos privar Lukaku da bola e isso é uma das chaves do jogo para neutralizar Harry também. Mas se você se concentrar demais em um jogador, Delle Alli estará em todos os lugares e Eriksen encontrará passes decisivos", analisou Klopp.

Para o técnico alemão, o crescimento de Kane, autor de 15 gols em 15 jogos nesta temporada (incluindo jogos da seleção inglesa), poderá ser um problema para o Tottenham no futuro próximo. O matador inglês deverá ser cobiçado pelos gigantes da Europa, como o Barcelona tem feito com o craque brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool.

"Será um grande desafio para eles nos próximos anos, porque Harry não é só um dos melhores atacantes da Europa, é dos melhores do mundo", concluiu Klopp.

* AFP