Técnico do Barcelona evita falar da situação da Catalunha

Barcelona 27/10/2017 | 15h49

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, evitou falar sobre a situação da Catalunha, nesta sexta-feira, após o Parlamento da região proclamar a independência da região, afirmando que seu trabalho é "fazer com que a equipe ganhe" no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

"Nós nos concentramos na questão esportiva, cada um tem sua responsabilidade (dentro do Barça), no meu caso sou o técnico do Barcelona e tentarei fazer com que minha equipe ganhe" no sábado, pelo Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao, afirmou Valverde em coletiva de imprensa.

Valverde, bombardeado nas últimas semanas com perguntas sobre a questão política catalã, insistiu ter "minha própria opinião como todo mundo, mas gostaria de focar na questão esportiva".

O técnico deu uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira logo após o Parlamento regional catalão aprovar uma declaração de independência unilateral. O governo espanhol reagiu anunciando a intervenção da Catalunha.

Perguntado sobre se consegue imaginar uma Liga sem o Barcelona, Valverde também preferiu não responder, alegando que são "especulações".

"Isso ainda não aconteceu e estamos falando de suposições, me parece normal que se façam especulações, mas a mim não corresponde o papel de fazer especulações, mas sim de falar sobre a realidade, e a realidade é que temos amanhã uma partida da Liga e tentaremos ganhar", garantiu.

O técnico jogará no sábado uma partida emotiva contra sua ex-equipe, o Athletic Bilbao.

"O Athletic é muito forte em San Mamés, não só agora, mas há anos, o público apoia muito, não se entregam mesmo se estiverem atrás no placar, é um rival que sempre está pressionando", elogiou.

As partidas contra o Barcelona sempre foram partidas que motivam muito o Athletic, porque é um clássico da Liga, um jogo que todos querem jogar", continuou o ex-técnico da equipe basca.

"Estou um pouco ansioso para amanhã", completou Valverde, que reconhece que se trata de uma partida especial para ele num momento em que o Athletic não atravessa seu melhor momento.

"São perigosos mesmo assim e numa situação de estresse essa equipe sempre da a cara", concluiu.

* AFP