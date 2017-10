Sharapova conquista primeiro título após o retorno da suspensão por doping

Tianjin 15/10/2017 | 07h47

A tenista russa Maria Sharapova conquistou neste domingo em Tianjin (China) seu primeiro título WTA desde que retornou ao circuito em abril, depois de cumprir suspensão de 15 meses por doping.

A russa, ex-número 1 do mundo e atualmente 86ª no ranking da WTA, derrotou na final a bielorrussa Aryna Sabalenka (102ª) por 2-0, com parciais de 7-5 e 7-6 (10/8).

Sharapova, de 30 anos, conquistou o seu título de número 36 no circuito WTA, o primeiro desde a vitória no torneio de Roma em 2015.

O WTA de Tianjin foi o sétimo torneio que a russa disputou desde que retornou às quadras após a suspensão por doping. Ela foi flagrada pelo uso da substância Meldonium durante o Aberto da Austrália de 2016.

A russa obteve duas viradas na partida (perdia por 4-1 no primeiro set e por 5-1 no segundo). Ela chegou a salvar um set point.

O torneio de Tianjin foi disputado em quadra rápida e teve premiação total de 426.750 dólares.

* AFP