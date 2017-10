Sevilla e Barcelona dão passo para oitavas de final da Copa do Rei

Madri 24/10/2017 | 19h32

Com Paulo Henrique Ganso como titular, o Sevilla venceu o Cartagena por 3 a 0, nesta terça-feira, e deu um passo para se classificar para as oitavas de final da Copa do Rei, assim como o Barcelona, que superou o Murcia pelo mesmo placar.

Mesmo com um time repleto de reservas, o Barça se manteve firme para defender o título da Copa do Rei. Na falta de um craque, Paco Alcácer abriu o placar para os catalães apenas aos 44 minutos do primeiro tempo.

O time da terceira divisão espanhola aguentou bem no primeiro tempo, mas depois do intervalo o Barcelona não poupou. Deulofeu fez o segundo, aos 7, e Arnaiz fez o terceiro, aos 11, para definir a vitória fora de casa.

Na partida dos andaluzes, Pablo Sarabia abriu o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo, e o argentino Joaquín Correa ampliou 10 minutos depois. O colombiano Luis Muriel fechou a conta na segunda etapa, aos 6.

O brasileiro Paulo Henrique Ganso foi titular e ajudou a equipe a manter a posse bola. O jogador deu passe de calcanhar para o segundo gol e iniciou a jogada do terceiro. Do outro lado, o Cartagena tentou explorar os contra-ataques.

Nos outros jogos do dia, o Valencia demorou mas venceu o Zaragoza por 2 a 0 fora de casa. Rodrigo abriu o placar, aos 35 da segunda etapa, e Parejo definiu a vitória de pênalti, aos 46.

No duelo entre andaluzes, o Betis venceu o Cádiz por 2 a 1 com dois gols de Sergio León. Já o Málaga acabou sofrendo virada do Numancia, da segunda divisão, e perdeu por 2 a 1, enquanto o Alavés superou o Getafe por 1 a 0.

-- Resultados de ida da segunda rodada da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Numancia (D2) - Málaga 2 - 1

Cartagena (D3) - Sevilla 0 - 3

Getafe - Alavés 0 - 1

Zaragoza (D2) - Valencia 0 - 2

Cádiz (D2) - Betis 1 - 2

Real Murcia (D3) - Barcelona 0 - 3

- Quarta-feira:

(15h00) Formentera (D3) - Athletic de Bilbao

(16h30) Valladolid (D2) - Leganés

Ponferradina (D3) - Villarreal

(17h30) Eibar - Celta Vigo

Elche (D3) - Atlético de Madri

- Quinta-feira:

(15h30) Lleida (D3) - Real Sociedad

(16h30) Girona - Levante

Deportivo La Coruña - Las Palmas

(17h30) Tenerife (D2) - Espanyol

Fuenlabrada (D3) - Real Madrid

* AFP