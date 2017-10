Sem Neymar, PSG vence Nice por 3 a 0 com dois gols de Cavani

Paris 27/10/2017 | 19h32

O Paris Saint-Germain reforçou sua liderança do Campeonato Francês com uma vitoria por 3 a 0 em casa sobre o Nice (14º), nesta sexta-feira pela 11ª rodada, guiado pelo atacante uruguaio Edinson Cavani, autor de dois gols, numa partida em que Neymar esteve ausente por suspensão.

O astro uruguaio abriu o placar aos 3 minutos de jogo, anotando o 2.500º gol da história do PSG na Liga francesa, e logo balançou as redes novamente aos 31. O terceiro gol foi marcado contra pelo zagueiro brasileiro Dante, aos 7 minutos do segundo tempo.

Na tabela, o PSG abre provisoriamente sete pontos de vantagem sobre o Monaco, segundo colocado que visita no sábado o Bordeaux (7º).

Cavani, que no domingo evitou a primeira derrota do PSG na temporada, empatando a partida nos acréscimos contra o arquirrival Olympique de Marselha, deu sequência a seu espetacular início de temporada. O uruguaio soma 11 gols na Ligue 1 e se aproximou do artilheiro da competição, o colombiano Radamel Falcao (13), do Monaco.

Cavani permitiu aos torcedores do PSG não sentirem saudade de Neymar, ausente da partida por estar suspenso devido à expulsão no clássico contra o Olympique.

Com a vitória, o PSG pode se preparar com toda tranquilidade para o confronto de terça-feira contra o Anderlecht, pela Liga dos Campeões, que pode valer a classificação antecipada da equipe às oitavas de final da competição.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Paris SG - Nice 3 - 0

- Sábado:

(13h00) Bordeaux - Monaco

(16h00) Caen - Troyes

Dijon - Nantes

Guingamp - Amiens

Montpellier - Rennes

Estrasburgo - Angers

- Domingo:

(12h00) Lyon - Metz

(14h00) Toulouse - Saint-Etienne

(18h00) Lille - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 29 11 9 2 0 34 8 26

2. Monaco 22 10 7 1 2 26 12 14

3. Nantes 20 10 6 2 2 9 7 2

4. Lyon 19 10 5 4 1 25 15 10

5. Olympique de Marselha 18 10 5 3 2 20 17 3

6. Saint-Etienne 17 10 5 2 3 13 10 3

7. Bordeaux 16 10 4 4 2 16 15 1

8. Montpellier 15 10 4 3 3 8 6 2

9. Caen 15 10 5 0 5 7 8 -1

10. Toulouse 14 10 4 2 4 11 15 -4

11. Guingamp 13 10 4 1 5 12 14 -2

12. Angers 12 10 2 6 2 14 12 2

13. Troyes 12 10 3 3 4 9 14 -5

14. Nice 10 11 3 1 7 13 19 -6

15. Rennes 9 10 2 3 5 12 15 -3

16. Amiens 9 9 3 0 6 5 11 -6

17. Dijon 9 10 2 3 5 13 20 -7

18. Estrasburgo 9 10 2 3 5 11 18 -7

19. Lille 6 9 1 3 5 6 14 -8

20. Metz 3 10 1 0 9 5 19 -14

* AFP