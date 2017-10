Sem Neymar, PSG precisa de 'plano B' contra o Nice

Paris 26/10/2017 | 14h12

Às vezes os jogadores do Paris Saint-Germain (1º) parecem satisfeitos em dar a bola a Neymar e esperar para ver o espetáculo, mas nesta sexta-feira contra o Nice (14º), pelo Campeonato Francês, deverão provar que conseguem sobreviver sem o brasileiro.

Nenhum clube do mundo poderia estar satisfeito de jogar seu sua maior estrela e os números de Neymar comprovam sua importância: sete gols e cinco assistências em oito jogos como titular.

Mas a omnipresença da estrela brasileira também esconde sombras: um meio de campo menos dominante do que no passado, um Kylian Mbappé mais individualista, a exemplo de Neymar, e um Edinson Cavani frustrado com as regalias ao brasileiro.

O PSG viu freada sua ótima sequência no domingo no Velodrome, quando empatou nos acréscimos (2-2) diante do Olympique de Marselha graças a uma linda cobrança de falta. Antes, Neymar foi expulso por não conseguir controlar seu ânimos.

No clássico francês, os jogadores do PSG deixaram uma impressão de apatia, longe do entusiasmo demonstrado pelo Olympique.

Um jogador que não viu com bons olhos a chegada de Neymar foi o argentino Angel Di Maria, que precisa se contentar com o banco de reservas.

Di Maria mostrou toda sua frustração ao não comemorar um gol diante do Anderlecht (4-0), na última partida da Liga dos Campeões.

"Quando não joga, não está contente. Ele quer jogar todos os jogos, ser titular, mas quando não é, é devido à competência e às atuações dos outros jogadores", justificou o técnico Unai Emery.

Sem Neymar, o duelo contra o Nice aparece como a oportunidade perfeita para Di Maria mostrar seu valor. O PSG chega à 11ª rodada do Campeonato Francês com quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (2º) e seis a mais que o surpreendente Nantes (3º) do italiano Claudio Ranieri.

O Monaco, mais irregular que na temporada passada, visita no sábado o Bordeaux (7º), que começou bem a temporada.

-- Programação da 11ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

(16h45) Paris SG - Nice

- Sábado:

(13h00) Bordeaux - Monaco

(16h00) Caen - Troyes

Dijon - Nantes

Guingamp - Amiens

Montpellier - Rennes

Estrasburgo - Angers

- Domingo:

(12h00) Lyon - Metz

(14h00) Toulouse - Saint-Etienne

(18h00) Lille - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 26 10 8 2 0 31 8 23

2. Monaco 22 10 7 1 2 26 12 14

3. Nantes 20 10 6 2 2 9 7 2

4. Lyon 19 10 5 4 1 25 15 10

5. Olympique de Marselha 18 10 5 3 2 20 17 3

6. Saint-Etienne 17 10 5 2 3 13 10 3

7. Bordeaux 16 10 4 4 2 16 15 1

8. Montpellier 15 10 4 3 3 8 6 2

9. Caen 15 10 5 0 5 7 8 -1

10. Toulouse 14 10 4 2 4 11 15 -4

11. Guingamp 13 10 4 1 5 12 14 -2

12. Angers 12 10 2 6 2 14 12 2

13. Troyes 12 10 3 3 4 9 14 -5

14. Nice 10 10 3 1 6 13 16 -3

15. Rennes 9 10 2 3 5 12 15 -3

16. Amiens 9 9 3 0 6 5 11 -6

17. Dijon 9 10 2 3 5 13 20 -7

18. Estrasburgo 9 10 2 3 5 11 18 -7

19. Lille 6 9 1 3 5 6 14 -8

20. Metz 3 10 1 0 9 5 19 -14

