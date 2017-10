"Sabemos quem é o melhor do mundo", diz Valverde

Barcelona 17/10/2017 | 14h47

O técnico Ernesto Valverde se recusou a avaliar se seria injusto o português Cristiano Ronaldo vencer a Bola de Ouro no lugar de Lionel Messi, nesta terça-feira, limitando-se a afirmar que "sabemos quem é o melhor do mundo".

"Todos sabemos quem é o melhor jogador do mundo. O tema de dar a Bola de Ouro para um jogador ou outro não é algo que me preocupe", garantiu Valverde em coletiva de imprensa antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Olympiacos, na quarta-feira.

"Já sabemos quem é o melhor do mundo", insistiu em referência ao astro argentino do time catalão.

Valverde garantiu que não me fixa em outros jogadores: "para nós está claro quem é o melhor do mundo e não faz falta uma bola de ouro a mais ou uma a menos, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze para saber".

O argentino será uma das peças chaves para conquistar os três pontos contra os gregos em casa, em jogo que Valverde avalia como "difícil e complicado".

"Têm jogadores rápidos e vão tentar fazer um jogo desgastante defensivamente, para tentar surpreender com pessoas rápidas na frente. É um time que não se rende nunca", advertiu.

O técnico admitiu que vai ser "um jogo emocionante tanto aqui como na Grécia. Quem sabe o de lá vai ser mais, porque vou visitar o campo onde desfrutei muito", disse Valverde.

"Pensamos em ganhar os três pontos para nos colocarmos mais acima", garantiu Valverde. Uma vitória manteria os 100% de aproveitamento em três jogos no grupo D da Champions.

O técnico catalão se mostrou contente com a liderança da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Valverde não pensa nos acontecimentos políticos que balançam a vida da Catalunha e que podem ter reflexos na quarta-feira.

"É um jogo de futebol. Esperamos que as pessoas venham para desfrutar o nosso jogo, aproveitar o grande jogo que temos. Se alguém quiser se manifestar de alguma maneira ou de outra não nos preocupa", concluiu.

* AFP