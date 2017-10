Rogerinho avança no Torneio de Moscou; Sharapova eliminada

Moscou 17/10/2017 | 13h57

O brasileiro Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho", se classificou para a segunda rodada do Torneio de Moscou nesta terça-feira, depois de vencer o russo Evgeny Donskoy por 6-3 e 7-5.

No quadro feminino, a russa Maria Sharapova foi derrotada pela eslovaca Magdalena Rybarikova por 7-6 (7/3) e 6-4. No último domingo, a ex-número 1 do mundo conquistou o torneio de Tianjin, o primeiro depois de suspensão de 15 meses por doping.

O Torneio de Moscou é disputado em quadra rápida e distribui 823.600 dólares em prêmios no quadro masculino e 790.208 dólares no quadro feminino.

- Resultados de terça-feira no torneio de tênis de Moscou:

. Simples masculino -Primeira rodada:

Andreas Seppi (ITA) x Jirí Veselý (CZE) 6-3, 4-1 e abandono

Damir Dzumhur (BIH/N.6) x Thomas Fabbiano (ITA) 6-3, 0-6, 6-2

Rogério Dutra Silva (BRA) x Evgeny Donskoy (RUS) 6-3, 7-5

Lukás Rosol (CZE) x Konstantin Kravchuk (RUS) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Ricardas Berankis (LTU) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 7-6 (7/2)

. Simples feminino -Primeira rodada:

Irina Begu (ROM) x Elena Rybakina (RUS) 6-1, 3-6, 6-3

Vera Lapko (BLR) x Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3

Magdaléna Rybáriková (SVK/N.8) x Maria Sharapova (RUS) 7-6 (7/3), 6-4

Natalia Vikhlyantseva (RUS) x Kaia Kanepi (EST) 6-3, 6-2

Julia Görges (ALE/N.7) x Polina Monova (RUS) 6-0, 6-3

