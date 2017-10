Real Madrid viaja a Girona em meio à tormenta política catalã

Madri 27/10/2017 | 14h27

O Real Madrid (3º) viaja neste sábado para enfrentar o Girona (15º), pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, em meio à tormenta política na Catalunha, em busca de se aproximar do líder Barcelona, que visita o Athletic Bilbao (11º).

O Real, a cinco pontos do arquirrival Barça, encara um Girona que precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento.

O clube merengue, um dos grandes símbolos representativos da Espanha, viaja a uma cidade que é um bastião do separatismo catalão e na qual o atual presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, foi prefeito no passado.

Nesta sexta-feira, com o Parlamento regional catalão declarando unilateralmente a independência e o senado espanhol votando a favor da intervenção na Catalunha, surgiram rumores de uma possível suspensão da partida.

- 'Não vai acontecer nada' -

A rádio Onda Cero afirmou na noite de quinta-feira que a polícia cogitava a possibilidade de suspender a partida por motivos de segurança. Mas, tanto no Real Madrid como no Girona, a mensagem transmitida é de tranquilidade.

"Nós não temos nenhuma notícia a respeito (da eventual suspensão), estamos trabalhando na partida para que todo o mundo possa se divertir, para receber o Real Madrid e que seja tranquilo", declarou o presidente do Girona, Delfí Geli.

"Todo mundo quer desfrutar de um grande dia de futebol", completou, antes de afirmar que "estamos convencidos de que não vai acontecer nada".

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, garantiu na quinta-feira que "será um jogo de futebol e um espetáculo como gostam os torcedores do futebol".

Da mesma maneira, o técnico do Girona, Pablo Machín, afirmou que "os políticos estão aí para melhorar a vida. A torcida do Girona é exemplar e a partida contra o Real Madrid vai ser uma festa".

Segundo o presidente do Girona, a segurança será a mesma que em todos os grandes jogos, como contra o Barcelona ou o Atlético de Madrid.

- Partida emotiva para Valverde -

Após poupar suas estrelas na quinta-feira na Copa do Rei, uma magra vitória por 2 a 0 sobre o Fuenlabrada (3ª divisão), Zidane voltará a contar com sua equipe de gala, começando pelo atacante Cristiano Ronaldo, para fazer frente ao Girona e buscar três importantes pontos na briga pela liderança.

O Barça encara no sábado o Athletic em Bilbao, um duelo especialmente emotivo para o técnico Ernesto Valverde, que volta a sua casa.

"Cada pessoa sempre tem, independentemente de tudo que faça na carreira e as equipes que treinou, um clube de referência e o meu é o Athletic", afirmou Valverde, que jogou e treinou em Bilbao.

O técnico deixou a equipe basca ao fim da última temporada para assumir o Barça, com o qual apresenta campanha quase impecável: 12 vitórias e um empate em 13 jogos.

Já sua ex-equipe vem sofrendo sem ele, com apenas uma vitória em 11 jogos.

O Atlético de Madrid (4º) recebe o Villarreal (6º) com a missão de melhorar sua imagem, após seis empates, cinco vitórias e uma derrota em 12 jogos.

"É preciso seguir trabalhando e apoiar os atacantes para que continuem trabalhando", analisou o técnico do Atlético, Diego Simeone, após mais um decepcionante empate, desta vez com o Elche (2ª divisão) pela Copa do Rei (1-1), na quarta-feira.

Simeone afirmou não estar preocupado, porque seus atacantes "têm oportunidades e o gol chegará".

O Valencia, surpreendente vice-líder do Campeonato Espanhol, visita o Alavés (19º) com a intenção de seguir nos passos do Barcelona, que está quatro pontos à frente.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

(09h00) Alavés - Valencia

(14h30) Atlético de Madrid - Villarreal

(16h45) Athletic Bilbao - Barcelona

(18h30) Sevilla - Leganés

- Domingo:

(09h00) Getafe - Real Sociedad

(13h15) Girona - Real Madrid

(15h30) Eibar - Levante

(17h45) Málaga - Celta Vigo

- Segunda-feira:

Las Palmas - Deportivo La Coruña

(18h00) Espanyol - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 9 8 1 0 26 3 23

2. Valencia 21 9 6 3 0 25 10 15

3. Real Madrid 20 9 6 2 1 18 7 11

4. Atlético de Madrid 19 9 5 4 0 14 5 9

5. Leganés 17 9 5 2 2 8 3 5

6. Villarreal 16 9 5 1 3 15 10 5

7. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

8. Sevilla 16 9 5 1 3 9 8 1

9. Real Sociedad 14 9 4 2 3 20 18 2

10. Celta Vigo 11 9 3 2 4 18 14 4

11. Athletic Bilbao 11 9 3 2 4 10 10 0

12. Levante 11 9 2 5 2 9 11 -2

13. Espanyol 10 9 2 4 3 8 12 -4

14. Getafe 9 9 2 3 4 11 10 1

15. Girona 9 9 2 3 4 9 14 -5

16. Deportivo La Coruña 8 9 2 2 5 10 18 -8

17. Eibar 7 9 2 1 6 3 20 -17

18. Las Palmas 6 9 2 0 7 7 22 -15

19. Alavés 3 9 1 0 8 3 14 -11

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

* AFP