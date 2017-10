Real Madrid-Tottenham e City-Napoli são destaque na Liga dos Campeões

Paris 16/10/2017 | 11h37

A Liga dos Campeões volta nesta terça-feira em rodada com dois jogos especialmente destacados: o duelo entre Manchester City e Napoli, respectivos líderes nos campeonatos inglês e italiano, e a visita do Tottenham ao Real Madrid, atual bicampeão do torneio continental.

City e Napoli colocam os técnicos Pep Guardiola e Maurizio Sarri frente a frente. Cada um dos dois teve trajetória distinta no futebol, apesar da filosofia de jogo similar.

Os caminhos dos treinadores se cruzarão no Etihad Stadium, algo que não seria evidente se procuramos um ponto de partida. A Liga dos Campeões é um habitat natural para Guardiola, campeão do torneio como jogador (1992) e bicampeão como treinador (2009 e 2011).

Aos 13 anos de idade Guardiola já estava em La Masia, o famoso centro de formação do Barcelona. Logo se tornou peça emblemática do clube catalão, tanto como jogador quanto como treinador. Passou pelo Bayern de Munique para comandar os bávaros, antes de desembarcar em Manchester no ano passado.

Sarri, por outro lado, descobriu a Serie A há três anos com o Empoli, após ter passado por todas as divisões do campeonato italiano. Nunca jogou em alto nível e passou boa parte da vida como empregado de um banco de Siena, treinando times da Toscana.

Agora surpreende a Europa com a Napoli, protagonista com oito vitórias em oito jogos na Serie A. O time lidera com 100% de aproveitamento, mesma posição que o City ocupa na Premier League após golear o Stoke por 7 a 2.

Na Liga dos Campeões, o City lidera o grupo F com seis pontos e a Napoli tem três unidades. No outro jogo da chave, Feyenoord-Shakhtar Donetsk se enfrentam.

- CR7 contra Kane -

No outro grande jogo do dia, o Tottenham quer surpreender o Real Madrid no Santiago Bernabéu para assumir a liderança isolada do grupo H.

Neste momento, ambos estão na primeira colocação com seis pontos cada, após duas vitórias contra Apoel e Borussia Dortmund, que se enfrentam para buscar os primeiros pontos no torneio continental.

A partida vai ser marcada pelo duelo de atacantes entre o inglês Harry Kane e o astro português Cristiano Ronaldo, dois dos artilheiros da Champions.

"É um jogador fundamental para o Tottenham. Tudo o que faz é em direção ao gol", disse o francês Zinedine Zidane sobre Kane, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

No grupo E, o líder Sevilla viaja à Moscou para encarar o Spartak, enquanto o Liverpool visita o Maribor para melhorar a situação na tabela.

No grupo G, o surpreendente Besiktas viaja para encarar o Monaco. O time do Principado tem apenas um ponto e precisa recuperar o futebol que levou o time à semifinal da última edição. Leipzig e Porto completam as partidas da chave.

-- Programação dos jogos de terça-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo horário de Brasília:

- Grupo E:

(16h45) Maribor (SLO) - Liverpool (ING)

Spartak Moscou (RUS) - Sevilla (ESP)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Sevilla 4 2 1 1 0 5 2

2. Liverpool 2 2 0 2 0 3 3

3. Spartak de Moscou 2 2 0 2 0 2 2

4. Maribor 1 2 0 1 1 1 4

- Grupo F:

(16h45) Feyenoord (HOL) - Shakhtar Donetsk (UCR)

Manchester City (ING)- Napoli (ITA)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0

2. Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 2 3

3. Napoli 3 2 1 0 1 4 3

4. Feyenoord 0 2 0 0 2 1 7

- Grupo G:

(16h45) Leipzig (ALE) - Porto (POR)

Monaco (FRA) - Besiktas (TUR)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Besiktas 6 2 2 0 0 5 1

2. Porto 3 2 1 0 1 4 3

3. RB Leipzig 1 2 0 1 1 1 3

4. Monaco 1 2 0 1 1 1 4

- Grupo H:

(16h45) Real Madrid (ESP) - Tottenham (ING)

Apoel (CYP) - Borussia Dortmund (ALE)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Tottenham 6 2 2 0 0 6 1

. Real Madrid 6 2 2 0 0 6 1

3. Borussia Dortmund 0 2 0 0 2 2 6

4. APOEL 0 2 0 0 2 0 6

* AFP