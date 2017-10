Real Madrid e Tottenham disputam liderança na Liga dos Campeões

Madri 16/10/2017 | 14h27

De olho na primeira posição do grupo H, Real Madrid e Tottenham vão se enfrentar nesta terça-feira pela terceira rodada da Liga dos Campeões, com o interessante duelo entre o português Cristiano Ronaldo e o inglês Harry Kane.

As duas equipes têm seis pontos após vitórias sobre Apopel e Borussia Dortmund, nas duas primeiras rodadas. Os times alemão e cipriota se enfrentam para buscarem o primeiro ponto no torneio.

CR7 e Kane, astros de seus times, são dois dos artilheiros da competição continental. O inglês lidera a lista com cinco gols marcados, enquanto o luso tem quatro, ao lado do francês Wissam Ben Yedder do Sevilla.

Ronaldo já sabe o que é balançar as redes contra o time inglês, já que foi autor de dois gols que ajudaram a eliminar os Spurs nas quartas de final da Liga dos Campeões 2010/2011 (4-0 e 0-1). O clube merengue espera que o atacante mantenha a pontaria afiada contra Kane.

- Benzema e Cristiano -

O técnico Zinedine Zidane vai poder contar com o retorno do goleiro costa-riquenho Keylor Navas. O arqueiro superou lesão muscular e volta ao time, assim como o francês Karim Benzema, que entrou em campo contra o Getafe no sábado e fez um gol.

A volta do atacante é uma das melhores notícias para CR7, já que Benzema é um dos companheiros preferidos na hora de dividir dos gols do Real Madrid. Ambos vão formar o ataque com a ajuda do trio Francisco Alarcón 'Isco', Luka Modric e Toni Kroos.

"Tenho muito respeito à Cristiano. O que ele faz não é nada fácil e sempre quer melhorar. Foi bom que ele tenha marcado na Liga, mas na Champions tem muitos gols e queremos que esteja cômodo e sempre faça gols", disse o francês Zinedine Zidane em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

Do outro lado, o Tottenham está na terceira colocação da Premier League, atrás de Manchester City e Manchester United, e o técnico Mauricio Pochettino já sabe o que é jogar o Santiago Bernabéu.

"Se você não joga contra o Real Madrid no Bernabéu, é como se ainda não tivesse sido batizado", afirmou Pochettino em entrevista publicada no jornal esportivo AS nesta segunda-feira.

"Jogar contra o Real Madrid é emocionante e sabemos que vai ser um duelo tremendamente complicado. É um grande desafio para nós, já que enfrentamos um dos melhores times do mundo", afirmou o argentino no último sábado.

- 'Alternativas' -

Pochettino já precisou enfrentar Zidane quanto ambos eram jogadores no Espanyol e no Real Madrid, respectivamente. Vai ser o primeiro duelo entre os dois na função de técnico.

Kane é a principal ameaça ao time merengue, mas os homens de Zidane não podem se preocupar apenas com o camisa 10. O meia Christian Eriksen e o entrosamento são outras peças fundamentais para o time inglês.

"Sabemos que Kane é um bom jogador e as coisas estão indo muito bem para ele. Mas o Tottenham não é só ele, é um time muito bom e temos que nos preparar muito bem", disse Zidane.

O jovem Dele Alli não vai poder fortalecer os Spurs, o que configura um desfalque importante para Pochettino. O atacante participou todos os jogos na Premier League, mas vai ficar de fora por conta da suspensão de três jogos que sofreu na última Liga Europa.

"O Madrid te mata porque tem mais qualidade e eficiência que você, mas sempre te dá alternativas", afirmou o atacante espanhol Fernando Llorente, dos Spurs.

Na terça-feira, o Santiago Bernabéu vai ter no Tottenham um visitante incômodo que vai tentar aproveitar todas as chances para continuar no topo do grupo H.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Keylor Navas - Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.

Técnico: Zinedine Zidane (FRA)

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Davinson, Vertonghen - Aurier, Dier, Winks, Davies - Eriksen, Son - Kane.

Técnico: Mauricio Pochettino (ARG)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

* AFP