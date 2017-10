PSG goleia Anderlecht (4-0) e fica perto das oitavas da Champions

Anderlecht 18/10/2017 | 18h57

Carregado por seu trio "MCN", o Paris Saint-Germain goleou por 4 a 0 o Anderlecht, nesta quarta-feira, e chegou à 3ª vitória em 3 jogos na Liga dos Campeões, colocando um pé e meio nas oitavas de final da competição.

Mesmo sem jogar tudo que sabe, o PSG apostou novamente no talento de seu trio ofensivo para construir a vitória: Mbappé abriu o placar aos 3 minutos de jogo, Cavani ampliou aos 44 e Neymar deixou o dele aos 21 do segundo tempo. Angel Di Maria fechou a conta a dois minuto do fim do jogo.

Com o resultado, o PSG se manteve na liderança isolada do grupo B da Champions com perfeitos 9 pontos, enquanto o Anderlecht, que ainda não pontuou, segue na lanterninha da chave.

Na outra partida do grupo disputada nesta quarta-feira, o Bayern de Munique deixou para trás a dura derrota por 3 a 0 sofrida para o PSG na rodada anterior, derrotando pelo mesmo placar o Celtic, gols de Thomas Muller, Joshua Kimmich e Matt Hummels.

Os alemães aparecem na segunda colocação do grupo com 6 pontos. Os escoceses têm 3 pontos.

Na próxima rodada, no dia 31 de outubro, o PSG poderá garantir matematicamente sua vaga no mata-mata da Champions em caso de outra vitória sobre o Anderlecht, desta vez em Paris. No mesmo dia, O Bayern visita o Celtic em Glasgow.

* AFP