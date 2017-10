PSG evita tropeço contra Dijon nos acréscimos

Paris 14/10/2017 | 14h52

O Paris Saint-Germain quase se enrolou na partida contra o Dijon, neste sábado, mas terminou vencendo o adversário por 2 a 1 graças a dois gols do belga Thomas Meunier, pela nona rodada da Ligue 1.

O PSG ampliou a vantagem para o vice-líder Monaco para seis pontos, mas sofreu para conseguir abrir o placar. O time teve muitas chances de gol desperdiçadas.

A 20 minutos para o fim do jogo, o lateral abriu o placar após rebote do goleiro em chute de Neymar. Quando o jogo parecia definido, Benjamin Jeannot empatou aos 42 com um gol espetacular da intermediária. Nos acréscimos, aos 47 minutos, Meunier apareceu para salvar os três pontos do time da capital francesa.

Com a vitória, o PSG chegou aos 25 pontos e se isolou na primeira colocação. O time do Principado abriu a nona rodada com derrota no último lance do jogo contra o Lyon (3º), que chegou aos 16 pontos e está empatado com o Olympique de Marselha (4º), que encara o Estrasburgo (19º) no domingo.

-- Resultados e programação da 9ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Lyon - Monaco 3 - 2

- Sábado:

Dijon - Paris SG 1 - 2

(15h00) Guingamp - Rennes

Lille - Troyes

Saint-Etienne - Metz

Toulouse - Amiens

Caen - Angers

- Domingo:

(11h00) Bordeaux - Nantes

(13h00) Montpellier - Nice

(17h00) Estrasburgo - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 25 9 8 1 0 29 6 23

2. Monaco 19 9 6 1 2 24 12 12

3. Lyon 16 9 4 4 1 20 15 5

4. Olympique de Marselha 16 8 5 1 2 15 12 3

5. Nantes 16 8 5 1 2 6 5 1

6. Caen 15 8 5 0 3 7 4 3

7. Bordeaux 15 8 4 3 1 15 13 2

8. Saint-Etienne 14 8 4 2 2 10 8 2

9. Troyes 11 8 3 2 3 7 7 0

10. Nice 10 8 3 1 4 12 12 0

11. Guingamp 10 8 3 1 4 9 12 -3

12. Angers 9 8 1 6 1 12 11 1

13. Montpellier 9 8 2 3 3 5 6 -1

14. Toulouse 8 8 2 2 4 9 15 -6

15. Rennes 6 8 1 3 4 11 13 -2

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 6 9 1 3 5 11 19 -8

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 5 8 1 2 5 6 14 -8

20. Metz 3 8 1 0 7 3 14 -11

* AFP