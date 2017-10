Proprietários do Rennes demitem presidente e técnico

Rennes 16/10/2017 | 19h57

O presidente e o técnico do Rennes, René Ruello e Christian Gourcuff, respectivamente, foram demitidos pelos proprietários do clube nesta segunda-feira por conta dos maus resultados no campeonato, segundo fontes próximas da entidade.

No entanto, Ruello garantiu à imprensa que não foi demitido: "acabo de falar com François Pinault (pai do proprietário do clube, François-Henri Pinault) por telefone e me disse que não está ciente da decisão", declarou o presidente.

A decisão chega dois dias depois da derrota por 2 a 0 no clássico contra o Guingamp, marcada pela exibição ineficiente dos jogadores e tentativa de invasão do gramado por parte da torcida da equipe.

Após o jogo, o presidente Ruello dirigiu palavras duras ao árbitro: "pretensioso, cabeça-dura e seguro de si. Como todos os pretensiosos, é um imbecil. É lamentável confiar a arbitragem em perfis tão caricatos. Além disso, os pagamos como reis".

As declarações foram levadas adiante pelo conselho de ética da Federação francesa de Futebol. Os proprietários do clube também não gostaram do que o agora ex-mandatário disse.

Atualmente na 15ª colocação da Ligue 1 com seis pontos, empatado com o vice-lanterna na Dijon, o Rennes só venceu cinco dos últimos 28 jogos na competição.

* AFP