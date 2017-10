Primeirona terá disputa de título em jogo único na Arena, neste sábado

Toque de Letra 20/10/2017 | 21h20 Atualizada em

Pirabeiraba, atual campeão, passou com dificuldades nas semifinais pelo Aviação

A Primeira Divisão de Amadores de Joinville chega ao seu último capítulo na tarde deste sábado. A partir das 15h30, Pirabeiraba e Tupy disputam o troféu em jogo único que será realizado na Arena Joinville. Por ter feito melhor campanha, o Pirabeiraba, atual campeão, tem a vantagem de jogar pelo empate no tempo normal e na prorrogação. Quem vencer nos 90 minutos leva a taça.

O Pirabeiraba carrega ligeiro favoritismo. Desde o começo da competição, era apontado como favorito ao título. Nas primeiras rodadas, ao lado do América, esteve na liderança com certa tranquilidade. Na segunda fase, conseguiu a classificação de maneira antecipada.

O único susto aconteceu nas semifinais, diante do Aviação. Após a vitória por 3 a 2 no jogo de ida, o Pirabeiraba se acomodou, perdeu na volta e teve de segurar o empate para garantir a vaga na decisão.

A Tupy cresceu na hora certa, mostrando toda a tradição da segunda maior vencedora da competição – foram 16 conquistas. Na semifinal, diante do poderoso América, venceu o jogo de ida, perdeu na volta, mas teve forças para buscar o triunfo na prorrogação, que a garantiu na disputa do título.

A equipe de Boa Vista volta à final após dois anos. E em 2017 tenta quebrar um jejum que dura desde 2012, última vez em que foi campeã – neste período, foi às finais de 2014 e 2015, mas nas duas acabou derrotada para o América.

O Pirabeiraba busca mais um título sob o comando do técnico Da Silva, vencedor pelo clube em 2013 e 2016.

Além da decisão da Primeirona, o fim de semana terá jogos importantes na Segundona, Terceirona e Copão. Nas duas primeiras, serão conhecidos os finalistas e quem sobe em 2018. No Copão, sairão os semifinalistas da competição.

Primeirona

Final - Jogo único

Sábado

15h30 - Pirabeiraba x Tupy

Segundona

Semifinais - Jogos de volta

Sábado

16h00 - ACM/Estacaville x Atlanta

(ida: Atlanta 3 a 1)

Domingo

16h00 - Itinga x Volta Redonda

(ida: 1 a 0 Volta Redonda)



Terceirona

Semifinais - Jogos de volta

Domingo

16h00 - Paraíba x Palmeirinha

(ida: 2 a 1 Paraíba)

16h00 - Fluminense x Atlético Joinvilense

(ida: Fluminense 3 a 0)

Sub-15

Sábado

9h00 - Escolinha do Santos x Choco Esporte

9h00 - Guerreiros dos Gramados x Nardini Sports

Sub-13

Sábado

10h30 - Nardini Sports x Escolinha do Santos

10h30 - Guerreiros dos Gramados x Joinville/Sercos



Sub-11

Domingo

8h00 - Projeto Futgol x Choco Esporte

9h10 - Joinville/Sercos x Paraíba

10h30 - Guerreiros dos Gramados x Escolinha do Santos

Copão

Quartas de final

Sábado

14h00 - União do Oeste x União Rodriguense

15h00 - Ajax Shimec ForteFarma x União Independente

Domingo

8h30 - Palmeiras/Bola 10 x Amigos da Vila

10h00 - TF Metais/Baterias Enerfree x Unidos do Morro do Meio