Presidente do Rennes continuará no cargo

Rennes 17/10/2017 | 14h12

O presidente do Rennes, René Ruello, "foi confirmado em suas funções com unanimidade" durante conselho de administração desta terça-feira, anunciou o clube francês em breve comunicado depois de fontes próximas à entidade indicarem sua saída.

"Os membros do conselho de administração se mostraram surpresos com os rumores e as reportagens sem fundamento que apareceram nos últimos dias, sobre a hipotética saída de René Ruello", informou o Rennes.

O comunicado faz referência à notícia sobre a demissão do mandatário e do técnico Christian Gourcuff após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Guingamp, marcada pela exibição ineficiente dos jogadores e tentativa de invasão do gramado por parte da torcida da equipe.

Após o jogo, o presidente Ruello dirigiu palavras duras ao árbitro: "pretensioso, cabeça-dura e seguro de si. Como todos os pretensiosos, é um imbecil. É lamentável confiar a arbitragem em perfis tão caricatos. Além disso, os pagamos como reis".

As declarações foram levadas adiante pelo conselho de ética da Federação francesa de Futebol. Os proprietários do clube também não gostaram do que o agora mandatário disse.

Atualmente na 15ª colocação da Ligue 1 com seis pontos, empatado com o vice-lanterna na Dijon, o Rennes só venceu cinco dos últimos 28 jogos na competição.

Envolvido nas notícias sobre demissão, o treinador Gourcouff comandou o time na segunda e na terça-feira.

* AFP