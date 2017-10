Pochettino abre possibilidade de Kane enfrentar Real Madrid

Londres 30/10/2017 | 12h07

O técnico argentino Mauricio Pochettino deu a entender nesta segunda-feira que o atacante Harry Kane pode voltar no duelo entre Tottenham e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, depois do craque inglês não jogar no sábado por conta de lesão na coxa.

"Vamos tomar a melhor decisão para todo mundo depois de falar com os médicos e com o jogador", garantiu o treinador dos Spurs.

Kane não participou da derrota por 1 a 0 para o Manchester United, no fim de semana, depois de se machucar na vitória por 4 a 1 sobre o Liverpool na semana anterior.

"Não estamos no último jogo nem na final, quando poderíamos dizer 'tudo bem, depois disso são férias'. Vamos analisar e tomar a melhor decisão. Faremos um balanço se ele se sente bem. Tenho um bom pressentimento. Não é meu sentimento, é o dele", acrescentou.

Líder do grupo H da Champions, o Tottenham recebe o Real Madrid na quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Os dois times empataram em 1 a 1 no Santiago Bernabéu há duas semanas.

* AFP