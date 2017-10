Piloto de Joinville leva o vice-campeonato do Catarinense de Kart

Toque de Letra 31/10/2017 | 23h05 Atualizada em

O piloto joinvilente Roberto Wuthstrack Junior trouxe ótimos resultados do 41º Campeonato Catarinense de Kart, realizado no Kartódromo Municipal de Brusque. Roberto competiu com o kart 16, na categoria F4 Graduados e, já no sábado, conseguiu a pole position. No mesmo dia, voltou a repetir o bom desempenho e emplacou duas vitórias nas duas baterias disputadas.

No domingo, no entanto, Roberto ficou na segunda colocação. Pesou contra o joinvilense o sorteio do motor, que não o permitiu repetir o mesmo nível de desempenho apresentado nas duas baterias de sábado.

Em razão disso, Roberto terminou o 41º Campeonato Catarinense de Kart como vice-campeão, a exemplo do que aconteceu no ano passado. O campeão da categoria F4 Graduados foi Eduardo Guidi, piloto de Florianópolis.