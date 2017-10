Pequenos querem surpreender gigantes na Copa do Rei

Madri 23/10/2017 | 12h27

Os clubes da terceira divisão espanhola querem surpreender os gigantes nesta semana, pela terceira fase da Copa do Rei, com o Barcelona visitando o Murcia na terça-feira e o Real Madrid encarando o vizinho Fuenlabrada na quinta.

O Barça busca defender o título da última temporada e conquistar o 30º troféu da competição. Os catalães querem continuar sendo o "Rei de Copas", mas estão de olho no duelo de sábado contra o Athletic de Bilbao. Por isso, o técnico Ernesto Valverde deve fazer alterações.

O goleiro Ter Stegen e Luis Suárez vão descansar, enquanto Lionel Messi e Samuel Umtiti não jogam por suspensão. Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Paulinho também vão ficar em Barcelona. O time que encara o Real Murcia vai estar cheio de reservas e jogadores do time B.

Em outro jogo destaque de terça-feira, o Valencia encara o Zaragoza, da segunda divisão. Ambos já conquistaram a Copa do Rei, em 2008 e 2004 respectivamente.

Na quinta-feira, o Real Madrid visita o vizinho Fuenlabrada para também promover rodízio no time. No entanto, após a queda nas quartas de final da última temporada para o Celta, os merengues querem avançar mais nesta edição.

A Copa do Rei é o único troféu que falta para o francês Zinedine Zidade. O treinador assumir o cargo em janeiro de 2016 e já conquistou quase todas competições possíveis.

Já o grande rival da capital Atlético de Madri vai encarar o Elche. O time de Diego Simeone quer continuar a vencer, depois de se reencontrar com as vitórias contra o Celta na Liga (1-0).

"Esperamos que esta vitória nos liberte para o que for vir. Temos uma semana complexa com o jogo da Copa do Rei na quarta-feira", lembrou o argentino após vitória sobre os galegos.

-- Programação da Copa do Rei, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira:

(15h30) Numancia (D2) - Málaga

Cartagena (D3) - Sevilla

(16h30) Getafe - Alavés

Zaragoza (D2) - Valencia

(17h30) Cádiz (D2) - Betis

Real Murcia (D3) - Barcelona

- Quarta-feira:

(15h00) Formentera (D3) - Athletic de Bilbao

(16h30) Valladolid (D2) - Leganés

Ponferradina (D3) - Villarreal

(17h30) Eibar - Celta Vigo

Elche (D3) - Atlético de Madri

- Quinta-feira:

(15h30) Lleida (D3) - Real Sociedad

(16h30) Girona - Levante

Deportivo La Coruña - Las Palmas

(17h30) Tenerife (D2) - Espanyol

Fuenlabrada (D3) - Real Madrid

* AFP