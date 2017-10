Paulinho titular no Barça contra Olympiacos na Liga dos Campeões

Barcelona 18/10/2017 | 16h17

Paulinho ganhou a vaga no time titular do Barcelona, nesta quarta-feira, no duelo contra o Olympiacos pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O volante brasileiro vai jogar no lugar do croata Ivan Rakitic. No ataque, o jovem Gerard Deulofeu foi escalado para formar o trio ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suarez.

Escalações confirmadas:

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne - Paulinho, Busquets, Iniesta (cap.) - Messi, Suarez, Deulofeu.

Treinador: Ernesto Valverde

Olympiacos: Proto - Elabdellaoui, Botia (cap.), Nikolaou, Koutris - Gillet, Romao, Zdjelar - Carcela, Odjidja-Ofoe, Androutsos.

Treinador: Takis Lemonis

Árbitro: William Collum (ESC)

* AFP