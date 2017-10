Número 1 do mundo, Rafael Nadal não disputa torneio da Basileia

Madri 17/10/2017 | 16h42

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira que não vai participar do torneio da Basileia, entre os dias 21 e 29 de outubro, por conta de dores no joelho.

"Tristemente tenho que dizer que não vou participar do torneio da Basileia, após ver meu médico na Espanha no retorno de Xangai", anunciou Nadal em mensagem no Facebook.

"Tenho carga de estresse no joelho, problema que já tinha durante o torneio de Xangai. Aconselhado por meu médico, vou tirar um tempo de descanso", acrescentou.

"Depois de duas semanas muito boas na China, com título em Pequim e final em Xangai, agora é hora de descansar", insistiu o espanhol.

Nadal pediu desculpas "aos numerosos fãs na Suíça, que sempre me deram apoio e respeito, inclusive nos jogos contra Roger".

* AFP