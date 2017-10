Napoli vence Roma e abre cinco pontos de vantagem para Juventus

Roma 14/10/2017 | 18h07

A líder Napoli manteve os 100% de aproveitamento ao vencer a Roma por 1 a 0 neste sábado, pela oitava rodada da Serie A, e abriu cinco pontos de vantagem para a Juventus (2º), que foi derrotada pela Lazio (3º) por 2 a 1.

Lorenzo Insigne fez o único gol do jogo, aos 20 minutos do primeiro tempo, garantindo os três pontos para o time do técnico Maurizio Sarri.

Mais cedo, a Lazio se colocou na briga pelo título da Serie A graças aos dois gols de Ciro Immobile e ao pênalti perdido de Paulo Dybala no último minuto.

O brasileiro Douglas abriu o placar para a Velha Senhora, aos 23 minutos do primeiro tempo. O lance foi revisto pelo árbitro de vídeo (VAR), que confirmou a posição legal do meia.

Na segunda etapa, Immobile fez duas vezes dentro do Juventus Stadium, aos 2 e 9 minutos. O gol da virada foi de pênalti, após o VAR auxiliar o árbitro na marcação da cal.

Com a vitória fora de casa, a Lazio chega à terceira colocação com os mesmos 19 pontos da Juventus. A Lazio não vencia o gigante de Turim desde 2003 e ainda teve ameaçada a conquista dos três pontos no fim da partida.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti após mais uma interferência do VAR. O argentino Dybala foi bater, mas chutou fraco e o goleiro grego Thomas Strakosha voou para buscar e garantir a vitória fora de casa.

No domingo, Inter de Milão e Milan se enfrentam pelo clássico da cidade. Os comandados de Luciano Spalletti podem assumir a segunda posição e chegar aos 21 pontos, a de distância do líder.

-- Resultados e programação da 8ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

Juventus - Lazio 1 - 2

Roma - Napoli 0 - 1

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Udinese

(11h00) Crotone - Torino

Bologna - SPAL

Sampdoria - Atalanta

Cagliari - Genoa

Sassuolo - Chievo

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(16h45) Hellas Verona - Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 24 8 8 0 0 26 5 21

2. Juventus 19 8 6 1 1 21 7 14

3. Lazio 19 8 6 1 1 21 10 11

4. Inter 19 7 6 1 0 14 3 11

5. Roma 15 7 5 0 2 14 5 9

6. Torino 12 7 3 3 1 12 11 1

7. Milan 12 7 4 0 3 10 10 0

8. Chievo 11 7 3 2 2 9 9 0

9. Sampdoria 11 6 3 2 1 8 8 0

10. Bologna 11 7 3 2 2 6 7 -1

11. Atalanta 9 7 2 3 2 12 10 2

12. Fiorentina 7 7 2 1 4 10 10 0

13. Udinese 6 7 2 0 5 12 13 -1

14. Cagliari 6 7 2 0 5 4 11 -7

15. SPAL 5 7 1 2 4 6 12 -6

16. Crotone 5 7 1 2 4 4 12 -8

17. Sassuolo 4 7 1 1 5 4 15 -11

18. Hellas Verona 3 7 0 3 4 3 16 -13

19. Genoa 2 7 0 2 5 5 11 -6

20. Benevento 0 7 0 0 7 2 18 -16

* AFP