Napoli recupera liderança contra Genoa; Juventus e Lazio vencem

Roma 25/10/2017 | 19h27

A Napoli recuperou a liderança da Serie A depois de vencer a Genoa (16º) por 3 a 2, nesta quarta-feira, pela 10ª rodada do campeonato, em que Juventus (3º) e Lazio (4º) venceram para se manterem vivas na briga pelo título.

Os napolitanos acordaram na segunda colocação, pressionados pela vitória por 3 a 2 da Inter de Milão sobre a Sampdoria (6º) na terça. Com os três pontos desta quarta-feira, os comandados de Maurizio Sarri voltaram a abrir dois pontos de diferença para o time de Milão.

Já a Juventus goleou o recém promovido SPAL (19º) por 4 a 1, enquanto a Lazio superou o Bologna (11º) por 2 a 1 fora de casa. Ambos estão a um ponto da Internazionale (2º) e a três da líder Napoli.

A rodada foi marcada pelo "escândalo Anne Frank", que começou no domingo quando torcedores "Ultras" da Lazio espalharam pelo Estádio Olímpico adesivos com a jovem escritora judaica Anne Frank vestindo camiseta da rival Roma. Anne Frank ficou conhecida por detalhar em diário sua vida em Amsterdam durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial.

Por conta disso, o livro de Frank, assim como o doloroso testemunho de Primo Levi "Se isto é um homem" - escritor italiano com origens judaicas e sobrevivente do Holocausto-, foram entregues pelos capitães e árbitros às crianças que acompanharam os atletas durante a entrada no gramado. Minutos de silêncio se transformaram em minutos de aplausos.

O respeito geral foi atrapalhado por incidentes com torcedores isolados: em Bologna, torcedores entoaram cantos fascistas, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport". Em outros estádios, como Turim e Roma, grupos não respeitaram o minuto de silêncio.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Italiano:

- Terça-feira:

Inter - Sampdoria 3 - 2

- Quarta-feira:

Atalanta - Hellas Verona 3 - 0

Chievo - Milan 1 - 4

Bologna - Lazio 1 - 2

Juventus - SPAL 4 - 1

Roma - Crotone 1 - 0

Genoa - Napoli 2 - 3

Fiorentina - Torino 3 - 0

Sassuolo - Udinese 0 - 1

Cagliari - Benevento 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 28 10 9 1 0 29 7 22

2. Inter 26 10 8 2 0 20 7 13

3. Juventus 25 10 8 1 1 31 10 21

4. Lazio 25 10 8 1 1 26 11 15

5. Roma 21 9 7 0 2 16 5 11

6. Sampdoria 17 9 5 2 2 18 12 6

7. Fiorentina 16 10 5 1 4 18 11 7

8. Milan 16 10 5 1 4 16 14 2

9. Atalanta 15 10 4 3 3 17 13 4

10. Chievo 15 10 4 3 3 13 15 -2

11. Bologna 14 10 4 2 4 9 11 -2

12. Torino 13 10 3 4 3 14 17 -3

13. Udinese 9 10 3 0 7 16 21 -5

14. Cagliari 9 10 3 0 7 8 18 -10

15. Sassuolo 8 10 2 2 6 5 16 -11

16. Genoa 6 10 1 3 6 10 16 -6

17. Crotone 6 10 1 3 6 6 20 -14

18. Hellas Verona 6 10 1 3 6 6 22 -16

19. SPAL 5 10 1 2 7 8 19 -11

20. Benevento 0 10 0 0 10 3 24 -21

