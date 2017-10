Nadal está "pronto" para Masters 1000 de Paris, Federer é dúvida

Paris 27/10/2017 | 20h12

O número 1 do mundo Rafael Nadal afirmou nesta sexta-feira estar "pronto" para o Masters 1000 de Paris-Bercy (30 de outubro-5 de novembro), enquanto a presença de Roger Federer no torneio segue em dúvida, apesar da realização do sorteio das chaves.

Nadal, ausente no torneio da Basileia nesta semana para preservar seu joelho direito, confirmou presença na capital francesa publicando uma foto no Instagram em que aparece treinando com a legenda "Ready for Paris!" (Pronto para Paris, em inglês).

O diretor do torneio francês, Guy Forget, se disse aliviado com a mensagem do espanhol.

"Não vou esconder que estamos um pouco inquietos para saber quem vai participar", declarou à imprensa após o sorteio, num momento em que diversas estrelas puseram um fim a suas temporadas por motivos físicos (Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka...).

"Este ano, com a perspectiva de terminar o ano como número 1 do mundo, Rafael Nadal vai fazer todo o possível para ganhar o título (que nunca conquistou)", completou Forget, que confia na participação de Federer.

A presença do suíço, vencedor de 19 Grand Slams e maior nome do tênis, segue em dúvida.

Federer disputa atualmente o ATP 500 da Basileia, sua terra natal, e afirmou antes da competição que suas prioridades neste fim de temporada são o torneio suíço e o ATP Finals, em Londres (12-19 de novembro).

Após a vitória desta sexta-feira sobre o francês Adrian Mannarino, pelas quartas de final na Basileia, Federer confirmou que ainda não sabe se disputará o Masters 1000 de Paris.

"Decidirei após o fim de semana o que vou fazer com Paris. Espero jogar, mas existe a possibilidade que não o faça. Depende de como me sinta. Veremos o que acontece, a saúde é sempre o mais importante a esta altura de minha carreira", declarou o tenista de 36 anos.

* AFP