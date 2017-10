Malcom garante empate do Bordeaux contra Nantes

Bordéus 15/10/2017 | 18h57

O Nantes (5º) do italiano Claudio Ranieri buscava a quarta vitória seguida na nona rodada da Ligue 1, neste domingo, mas não conseguiu mais do que empate em 1 a 1 contra o Bordeaux.

Os 'Canarios' abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com gol do burquinense Préjuce Nakoulma aos 47 minutos. Na segunda etapa, o brasileiro Malcom fez o gol de empate aos 2 minutos e salvou o ponto para o time da casa.

O Nantes está com 17 pontos, empatado com o Saint-Etienne (3º) mas longe dos 25 pontos do líder Paris Saint-Germain, que venceu o Dijon por 2 a 1 no sábado.

Na segunda colocação com 19 pontos está o atual campeão Monaco, que foi superado pelo Lyon por 3 a 2.

No último jogo da rodada, Estrasburgo (19º) e Olympique de Marselha (4º) empataram em 2 a 2. Dimitri Payet abriu o placar para os visitantes, aos cinco minutos do primeiro tempo, mas Jean Aholou empatou aos 31.

Na segunda etapa, Morgan Sanson recolocou o Olympique na frente aos três minutos, mas Bakary Kone voltou a impor a igualdade no placar aos 15.

Os anfitriões viraram ao jogo aos 29 minutos, com Dimitri Lienard, e venciam o jogo até os 43, quando Konstantino Mitroglous garantiu o empate.

O próximo jogo do Olympique é contra o líder PSG. No clássico francês, o time do litoral sul tem chances de diminuir a distância de oito pontos para a equipe da capital.

Ainda no domingo, o Nice (14º) perdeu por 2 a 0 na visita o Montpellier (11º).

-- Resultados dos jogos pela nona rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Lyon - Monaco 3 - 2

- Sábado:

Dijon - Paris SG 1 - 2

Guingamp - Rennes 2 - 0

Lille - Troyes 2 - 2

Saint-Etienne - Metz 3 - 1

Toulouse - Amiens 1 - 0

Caen - Angers 0 - 2

- Domingo:

Bordeaux - Nantes 1 - 1

Montpellier - Nice

Estrasburgo - Olympique de Marselha 3 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 25 9 8 1 0 29 6 23

2. Monaco 19 9 6 1 2 24 12 12

3. Saint-Etienne 17 9 5 2 2 13 9 4

4. Olympique de Marselha 17 9 5 2 2 18 15 3

5. Nantes 17 9 5 2 2 7 6 1

6. Lyon 16 9 4 4 1 20 15 5

7. Bordeaux 16 9 4 4 1 16 14 2

8. Caen 15 9 5 0 4 7 6 1

9. Guingamp 13 9 4 1 4 11 12 -1

10. Angers 12 9 2 6 1 14 11 3

11. Montpellier 12 9 3 3 3 7 6 1

12. Troyes 12 9 3 3 3 9 9 0

13. Toulouse 11 9 3 2 4 10 15 -5

14. Nice 10 9 3 1 5 12 14 -2

15. Rennes 6 9 1 3 5 11 15 -4

16. Lille 6 8 1 3 4 6 13 -7

17. Amiens 6 8 2 0 6 4 11 -7

18. Dijon 6 9 1 3 5 11 19 -8

19. Estrasburgo 6 9 1 3 5 9 17 -8

20. Metz 3 9 1 0 8 4 17 -13

