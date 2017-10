Lutador de Joinville terá 'desafio no altar' nesta semana

MMA 15/10/2017 | 20h23 Atualizada em

A dois meses de retornar ao octógono do UFC, o lutador joinvilense Vitor Miranda terá de conciliar os treinamentos com outro compromisso especial nesta semana. Ele vem a Joinville – atualmente mora e treina no Rio de Janeiro – para o casamento com a empresária Paula Miranda.

Os dois vivem juntos há 14 anos, têm uma filha de cinco e a cerimônia de sexta-feira marca a renovação dos votos do casal. Vitor trará um colega de treinamentos para manter-se em atividade enquanto se prepara para o casamento.

Na semana que vem, eles retornam à Cidade Maravilhosa, onde Miranda retoma a rotina para o UFC Fight Night 124, no dia 16 de dezembro, em Winnipeg, no Canadá. O adversário será o norte-americano Julian Marquez, de 27 anos, estreante na maior franquia de MMA do mundo.

O joinvilense vem de duas derrotas e está recuperado de uma fratura no pé direito.

– Estou bem confiante para a luta. Até agora, fiz uma base de treinos em que se trabalham mais a técnica e a força na preparação física, e agora começa o treino mais específico – explica o lutador.