Liga inglesa defende bola, alvo de críticas de Guardiola e jogadores

Londres 25/10/2017 | 16h57

A Liga Inglesa (EFL) defendeu nesta quarta-feira a bola usada nas oitavas de final da Copa da Liga, após as duras críticas do técnico espanhol Pep Guardiola e de alguns jogadores do Manchester City.

"A bola 'Mitre' usada nesta temporada na Copa da Liga responde às mesmas especificações técnicas que a bola usada em todas as ligas (2ª, 3ª, 4ª divisões), que respondem aos programas de qualidade das bolas da Fifa e aos parâmetros de qualidade", escreveu a EFL em nota.

"Claramente as preferências são de ordem subjetiva. No geral, o espetáculo das oitavas de final parece sugerir que a bola não teve impacto negativo na competição", completou o texto. A EPL, porém, afirmou que irá "contactar Guardiola e o Manchester City para escutar suas dúvidas antes da próxima rodada".

Na terça-feira, os Citizens, líderes do Campeonato Inglês, não conseguiram sair do 0 a 0 com o Wolverhampton, da segunda divisão, e só garantiram a vaga na próxima fase após disputa de pênaltis.

Depois da partida, alguns jogadores e Guardiola se queixaram da qualidade da bola.

"Não gostei. É preciso algo melhor. É leve demais. No meu país não se usaria esse tipo de bola", criticou o meia marfinense Yaya Touré.

Para Guardiola, o uso dessa bola "não era sério para um jogo profissional. É inaceitável jogar com essa bola, não tem nenhum peso".

* AFP