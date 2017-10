Toque de Letra 17/10/2017 | 02h27 Atualizada em

Nesta terça, na sede da Liga Joinvilense de Futebol, Pirabeiraba e Tupy vão confirmar a data da final da Primeirona. Inicialmente, o jogo está programado para sábado, às 16 horas, na Arena.

Ao longo do dia, até se especulou uma mudança de data, mas o problema é que a Arena está à disposição da Liga no dia 21. No dia 28, o estádio deverá ser ocupado pelo JEC na Copa SC.