Líder City vence Burnley, United derrotado por recém-promovido

Londres 21/10/2017 | 16h37

O Manchester City se isolou ainda mais no topo da tabela da Premier League neste sábado, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Burnley e à derrota do Manchester United, seu principal perseguidor, por 2 a 1 para o modesto Huddersfield Town, clube recém-promovido.

Foi uma rodada perfeita para os Citizens, que ampliam de 2 para 5 pontos sua vantagem sobre o arquirrival de Manchester.

Para o United, a derrota foi a primeira nesta temporada, enquanto o City deu sequência à espetacular campanha no Campeonato Inglês, no qual tem oito vitórias e um empate.

O australiano Aaron Mooy (28 min) e o belga Laurent Depoitre (33) foram os autores dos gols do Huddersfield Town, que chegou à elite do futebol inglês nesta temporada e já aparece na surpreendente 10ª colocação.

O gol de honra do United foi marcado a 15 minutos do apito final por Marcus Rashford.

A última derrota do Manchester United para o Huddersfield havia sido em 1952.

O tropeço dos comandados de José Mourinho acabou sendo agravado devido à vitória do City de Josep Guardiola, que venceu por 3 a 0 o Burnley com gols dos argentinos Sergio Aguero (30) e Nicolás Otamendi (73) e do alemão Leroy Sané (75).

Aguero, contratado junto ao Atlético de Madrid em 2011, marcou seu 177º gol com a camisa do City e se tornou o artilheiro histórico do clube, empatado com a lenda do clube Eric Brook.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

West Ham - Brighton and Hove Alb 0 - 3

- Sábado:

Chelsea - Watford 4 - 2

Manchester City - Burnley 3 - 0

Stoke - AFC Bournemouth 1 - 2

Huddersfield Town - Manchester United 2 - 1

Newcastle - Crystal Palace 1 - 0

Swansea - Leicester 1 - 2

Southampton - West Bromwich 1 - 0

- Domingo:

(13h00) Tottenham - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 25 9 8 1 0 32 4 28

2. Manchester United 20 9 6 2 1 22 4 18

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Chelsea 16 9 5 1 3 17 10 7

5. Watford 15 9 4 3 2 15 17 -2

6. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

7. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

8. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

9. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

10. Southampton 12 9 3 3 3 8 9 -1

11. Huddersfield Town 12 9 3 3 3 7 10 -3

12. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

13. West Bromwich 10 9 2 4 3 7 10 -3

14. Leicester 9 9 2 3 4 12 14 -2

15. Swansea 8 9 2 2 5 6 10 -4

16. Everton 8 8 2 2 4 5 13 -8

17. West Ham 8 9 2 2 5 8 17 -9

18. Stoke 8 9 2 2 5 10 20 -10

19. AFC Bournemouth 7 9 2 1 6 6 13 -7

20. Crystal Palace 3 9 1 0 8 2 19 -17

* AFP