Lewis Hamilton se consagra tetracampeão da Fórmula 1

México 29/10/2017 | 19h37

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o tetracampeonato de Fórmula 1, neste domingo, depois de terminar o Grande Prêmio do México na nona colocação e ver o rival alemão Sebastian Vettel (Ferrari) ficar em quarto.

O título vem com saber agridoce, já que o piloto não subiu ao pódio. Quem venceu a corrida foi o holandês Max Verstappen (Red Bull), que largou em segundo e se beneficiou do acidente entre Vettel e Hamilton logo nas primeiras curvas.

"Não sei o que aconteceu na curva 3, dei muito espaço para Sebastian. Fiz tudo que pude e tive que recuperar. Não foi a corrida que eu queria", comentou Hamilton ao final da disputa.

"Obrigado ao meu time, que foi incrível durante cinco anos e estou orgulhoso em fazer parte dele", acrescentou o britânico.

Hamilton soma mais um título da principal categoria do automobilismo, depois de se sagrar campeão em 2008 (McLaren-Mercedes), 2014 e 2015 (Mercedes). A conquista vem com duas corridas de antecedência, Brasil e Abu Dabi, com o britânico chegando aos 333 pontos sendo seguido por Vettel, com 277.

O britânico subiu um degrau na lista dos pilotos que mais venceram o campeonato mundial da F1. Com quatro conquistas, Hamilton está ao lado do francês Alain Prost e de Vettel na terceira posição. O argentino Juan Manuel Fangio é o segundo maior vencedor, com cinco títulos, atrás apenas do recordista alemão Michael Schumacher, com sete.

O brasileiro Felipe Massa (Williams) largou e terminou na 11ª colocação. Quem completou o pódio da corrida na cidade do México foram os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen.

-- Resultado do Grande Prêmio do México de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 305,354 km em 1h36:26.550

(velocidade média: 189,971 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 19.678

3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 54.007

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:10.078

5. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) a 1 volta

6. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) a 1 volta

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) a 1 volta

8. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 1 volta

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) a 1 volta

11. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) a 1 volta

12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) a 1 volta

13. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) a 1 volta

14. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari) a 2 voltas

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 2 voltas

Os demais pilotos não completaram a prova.

- Classificação do mundial de pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 333 pts (CAMPEÃO)

2. Sebastian Vettel (ALE) 277

3. Valtteri Bottas (FIN) 262

4. Daniel Ricciardo (AUS) 192

5. Kimi Räikkönen (FIN) 178

6. Max Verstappen (HOL) 148

7. Sergio Pérez (MEX) 92

8. Esteban Ocon (FRA) 83

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 54

10. Lance Stroll (CAN) 40

11. Felipe Massa (BRA) 36

12. Nico Hülkenberg (ALE) 34

13. Romain Grosjean (FRA) 28

14. Kevin Magnussen (DIN) 19

15. Stoffel Vandoorne (BEL) 13

16. Fernando Alonso (ESP) 11

17. Jolyon Palmer (GBR) 8

18. Pascal Wehrlein (ALE) 5

19. Daniil Kvyat (RUS) 5

- Classificação do mundial de construtores:

1. Mercedes 595 pts (CAMPEÃO)

2. Ferrari 455

3. Red Bull 340

4. Force India 175

5. Williams 76

6. Toro Rosso 53

7. Renault 48

8. Haas 47

9. McLaren-Honda 24

10. Sauber 5

* AFP