Lewis Hamilton (Mercedes) se consagra tetracampeão da Fórmula 1

México 29/10/2017 | 19h07

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o tetracampeonato de Fórmula 1, neste domingo, depois de terminar o Grande Prêmio do México na nona colocação e ver o rival alemão Sebastian Vettel (Ferrari) ficar em quarto.

O título vem com saber agridoce, já que o piloto não subiu ao pódio. Quem venceu a corrida foi o holandês Max Verstappen (Red Bull), que largou em segundo e se beneficiou do acidente entre Vettel e Hamilton logo nas primeiras curvas.

"Não sei o que aconteceu na curva 3, dei muito espaço para Sebastian. Fiz tudo que pude e tive que recuperar. Não foi a corrida que eu queria", comentou Hamilton ao final da disputa.

"Obrigado ao meu time, que foi incrível durante cinco anos e estou orgulhoso em fazer parte dele", acrescentou o britânico.

Hamilton soma mais um título da principal categoria do automobilismo, depois de se sagrar campeão em 2008 (McLaren-Mercedes), 2014 e 2015 (Mercedes). A conquista vem com duas corridas de antecedência, Brasil e Abu Dabi, com o britânico chegando aos 333 pontos sendo seguido por Vettel, com 277.

O britânico subiu um degrau na lista dos pilotos que mais venceram o campeonato mundial da F1. Com quatro conquistas, Hamilton está ao lado do francês Alain Prost e de Vettel na terceira posição. O argentino Juan Manuel Fangio é o segundo maior vencedor, com cinco títulos, atrás apenas do recordista alemão Michael Schumacher, com sete.

O brasileiro Felipe Massa (Williams) largou e terminou na 11ª colocação. Quem completou o pódio da corrida na cidade do México foram os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen.

* AFP