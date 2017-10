Lewandowski pede substituto ao Bayern para evitar lesões

Munique 31/10/2017 | 12h37

Robert Lewandowski, artilheiro polonês do Bayern de Munique, não vai participar do duelo desta terça-feira contra o Celtic, aproveitando a ocasião para pedir ao clube um atacante que o permita dosificar sua presença nos jogos do time.

"Seria bom se eu tivesse um pouco mais de tempo de descanso", indicou Lewandowski, citado nesta terça-feira no site da revista Kicker.

"Por enquanto, não existe substituto para minha posição, mas nenhum jogador pode disputar 90 minutos a cada três dias durante toda temporada", acrescentou.

A posição de centro-avante é a única que o Bayern não tem um reserva imediato. Por conta disso, o polonês é o único jogador de linha a participar de todos os jogos da equipe.

No sábado, Lewandowski foi substituído no intervalo por conta de problema muscular na panturrilha. O técnico Jupp Heynckes deve montar o ataque improvisando funções, já que Thomas Müller e Franck Ribery também estão indisponíveis.

"Se a direção esportiva nos propuser um nome, então pensaremos nisso", indicou o diretor geral Karl-Heinz Rummenigge sobre uma possível contratação.

* AFP