Leipzig quer se vingar do Bayern após eliminação na Copa da Alemanha

Berlim 26/10/2017 | 15h32

O Leipzig (3º) visita o Bayern de Munique (2º) na Allianz Arena, no sábado pela 10ª rodada da Bundesliga, três dias depois de ser eliminado pelo gigante bávaro nos pênaltis na Copa da Alemanha.

No primeiro duelo entre os atuais campeão e vice da Bundesliga, na quarta-feira, o Bayern não soube aproveitar a superioridade numérica que teve por mais de uma hora, após a expulsão de Naby Keita. Teve que esperar pelos pênaltis, nos quais venceu por 5-4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Dos dez cobradores, o único que desperdiçou sua cobrança foi Timo Werner, a nova estrela do Leipzig e da seleção alemã, dando a classificação ao Bayern.

Agora, o Leipzig terá que deixar para trás a frustração e tentar dar o troco contra o Bayern somente 72 horas depois de ser eliminado pelo rival.

"Acho que podemos erguer a cabeça, apesar de tudo. Foi uma luta heroica. O que fizemos durante os 120 minutos é incrível. Foi um grande jogo que divertiu a todos", declarou o técnico do Leipzig, Ralph Hasenhuttl.

Com 20 pontos, o Bayern de Munique está empatado no topo da tabela com o Borussia Dortmund. O Leizpig vem logo atrás com 19 pontos.

O Borussia, líder graças ao melhor saldo de gol, viaja para encarar o recém-promovido Hannover, que ocupa a respeitável 6ª colocação (15 pts).

Longe da batalha épica entre os outros dois pretendentes ao título, a equipe de Dortmund avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha com autoridade, goleando por 5 a 0 o Magdeburg, da 3ª divisão.

A 10ª rodada alemã começa nesta sexta-feira com o duelo entre Mainz (12º) e Eintracht Frankfurt (7º).

- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

(16h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

- Sábado:

(11h30) Hoffenheim - B. Moenchengladbach

Hertha Berlim - Hamburgo

Schalke 04 - Wolfsburg

Bayer Leverkusen - Colônia

Hannover - Borussia Dortmund

(14h30) Bayern de Munique - RB Leipzig

- Domingo:

(12h30) Werder Bremen - Augsburg

(15h00) Stuttgart - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 25 7 18

2. Bayern de Munique 20 9 6 2 1 22 7 15

3. RB Leipzig 19 9 6 1 2 16 10 6

4. Hoffenheim 16 9 4 4 1 16 11 5

5. Schalke 04 16 9 5 1 3 12 9 3

6. Hannover 15 9 4 3 2 10 7 3

7. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 10 9 1

8. B. Moenchengladbach 14 9 4 2 3 13 17 -4

9. Bayer Leverkusen 12 9 3 3 3 20 14 6

10. Augsburg 12 9 3 3 3 12 10 2

11. Hertha Berlim 10 9 2 4 3 9 11 -2

12. Mainz 10 9 3 1 5 10 15 -5

13. Stuttgart 10 9 3 1 5 6 11 -5

14. Wolfsburg 9 9 1 6 2 9 12 -3

15. Freiburg 8 9 1 5 3 6 17 -11

16. Hamburgo 7 9 2 1 6 6 15 -9

17. Werder Bremen 5 9 0 5 4 3 9 -6

18. Colônia 2 9 0 2 7 3 17 -14

* AFP