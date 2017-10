Leicester empata com West Brom mas segue na zona de rebaixamento

Londres 16/10/2017 | 19h42

O gol do argelino Riyad Mahrez a 10 minutos do fim do jogo permitiu o Leicester empatar em 1 a 1 com o West Bromwich (10º), nesta segunda-feira, pelo fechamento da oitava rodada da Premier League, mas não tirou os "Foxes" da zona de rebaixamento.

Antes, o belga Nacer Chadli abriu o placar para os comandados de Toni Pulis, aos 18 minutos do segundo tempo.

Campeão do Campeonato Inglês há duas temporadas, o Leicester somou apenas seis pontos nas primeiras rodadas desta edição e está apenas na 18ª colocação.

-- Resultados dos jogos da oitava rodada da Premier League:

- Sábado:

Liverpool - Manchester United 0 - 0

Swansea - Huddersfield Town 2 - 0

Burnley - West Ham 1 - 1

Crystal Palace - Chelsea 2 - 1

Manchester City - Stoke 7 - 2

Tottenham - AFC Bournemouth 1 - 0

Watford - Arsenal 2 - 1

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Everton 1 - 1

Southampton - Newcastle 2 - 2

- Segunda-feira:

Leicester - West Bromwich 1 - 1

Classificação: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 22 8 7 1 0 29 4 25

2. Manchester United 20 8 6 2 0 21 2 19

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Watford 15 8 4 3 1 13 13 0

5. Chelsea 13 8 4 1 3 13 8 5

6. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

7. Burnley 13 8 3 4 1 8 6 2

8. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

9. Newcastle 11 8 3 2 3 9 8 1

10. West Bromwich 10 8 2 4 2 7 9 -2

11. Southampton 9 8 2 3 3 7 9 -2

12. Huddersfield Town 9 8 2 3 3 5 9 -4

13. Swansea 8 8 2 2 4 5 8 -3

14. Brighton and Hove Alb 8 8 2 2 4 6 10 -4

15. West Ham 8 8 2 2 4 8 14 -6

16. Everton 8 8 2 2 4 5 13 -8

17. Stoke 8 8 2 2 4 9 18 -9

18. Leicester 6 8 1 3 4 10 13 -3

19. AFC Bournemouth 4 8 1 1 6 4 12 -8

20. Crystal Palace 3 8 1 0 7 2 18 -16

* AFP