Leicester demite técnico Craig Shakespeare

Londres 17/10/2017 | 16h12

O Leicester confirmou a demissão do técnico Craig Shakespeare, nesta terça-feira, depois da Rádio BBC da cidade e da Sky Sports News informarem a decisão do clube, que renovou contrato com o treinador há apenas quatro meses.

"Craig prestou grandes serviços ao Leicester City, tanto como auxiliar técnico quanto ao assumir o cargo do time em circunstâncias especiais em fevereiro", destacou o vice-presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

"Sua dedicação ao clube e seu trabalho foram de absolutos. Sua contribuição ao período de maior sucesso da história do Leicester City é considerável", acrescentou.

"Lamentavelmente, a junta considera que é necessário uma mudança para permitir que o clube continue avançando de acordo com as expectativas a longo prazo de nossos torcedores, da direção e dos proprietários", escreveu o dirigente.

Shakespeare substituiu o Claudio Ranieri em fevereiro, poucos meses depois do italiano conquistar de maneira surpreendente o título da Premier League com os "Foxes".

No primeiro momento sua função era temporária, mas o bom início de trabalho levou o clube a oferecer contrato de três anos em junho. O treinador levou a equipe às quartas de final da Liga dos Campeões e salvou o time do rebaixamento.

A demissão de Shakespeare chega um dia depois do empate em 1 a 1 com o West Bromwich. Os "Foxes" estão na 18ª posição da Premier League após oito rodadas de competição.

* AFP