Leicester agrava crise do Everton na estreia de Claude Puel

Londres 29/10/2017 | 16h37

O Leicester (11º) venceu o Everton (18º) por 2 a 0 na estreia do novo técnico francês Claude Puel, neste domingo, pela 10ª rodada da Premier League, e agravou a crise do time de Wayne Rooney.

Puel assumiu o time depois da demissão do Craig Shakespeare e se deu melhor no confronto entre novos treinadores, já que David Unsworth também passou a comandar o Everton após a saída do holandês Ronald Koeman.

Jamie Vardy abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Demarai Gray ampliou, aos 29, depois de contar com erro da zaga.

Horas antes, o recém promovido Brighton (12º) e o Southampton (9º) empataram em 1 a 1 e se mantiveram na zona intermediária da tabela com 12 e 13 pontos, respectivamente.

O time visitante abriu o placar com Steven Davis, aos 7 minutos do primeiro tempo, mas Glenn Murray definiu a igualdade aos 7 da segunda etapa.

A rodada termina na segunda-feira, com o duelo entre Burnley (10º) e Newcastle (8º).

No sábado, o líder Manchester City de Guardiola venceu o West Bromwich (14º) por 3 a 2 e manteve os cinco pontos de vantagem para o rival Manchester United (2º), que venceu o Tottenham (3º) por 1 a 0.

-- Resultados da 10ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Manchester United - Tottenham 1 - 0

Arsenal - Swansea 2 - 1

Crystal Palace - West Ham 2 - 2

Liverpool - Huddersfield Town 3 - 0

West Bromwich - Manchester City 2 - 3

Watford - Stoke 0 - 1

AFC Bournemouth - Chelsea 0 - 1

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Southampton 1 - 1

Leicester - Everton 2 - 0

- Segunda-feira:

(18h00) Burnley - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 28 10 9 1 0 35 6 29

2. Manchester United 23 10 7 2 1 23 4 19

3. Tottenham 20 10 6 2 2 19 7 12

4. Chelsea 19 10 6 1 3 18 10 8

5. Arsenal 19 10 6 1 3 19 13 6

6. Liverpool 16 10 4 4 2 17 16 1

7. Watford 15 10 4 3 3 15 18 -3

8. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

9. Southampton 13 10 3 4 3 9 10 -1

10. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

11. Leicester 12 10 3 3 4 14 14 0

12. Brighton and Hove Alb 12 10 3 3 4 10 11 -1

13. Huddersfield Town 12 10 3 3 4 7 13 -6

14. Stoke 11 10 3 2 5 11 20 -9

15. West Bromwich 10 10 2 4 4 9 13 -4

16. West Ham 9 10 2 3 5 10 19 -9

17. Swansea 8 10 2 2 6 7 12 -5

18. Everton 8 10 2 2 6 7 20 -13

19. AFC Bournemouth 7 10 2 1 7 6 14 -8

20. Crystal Palace 4 10 1 1 8 4 21 -17

* AFP