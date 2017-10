Lazio goleia Benevento e empata com Napoli e Juventus

Roma 29/10/2017 | 12h42

A Lazio (3º) atropelou por 5 a 1 o lanterna Benevento, neste domingo, pela 11ª rodada da Serie A, e chegou aos mesmos 28 pontos de Juventus (1º) e Napoli (2º), que pode assumir a liderança isolada se vencer Sassuolo (15º).

O time repartiu os gols da goleada, com Bartolomeu Quissanga 'Bastos' (4 minutos), Ciro Immobile (13), o sérvio Adam Marusic (24), Marco Parolo (76) e o português Nani (86) balançando as redes cada um uma vez. Já o gol de honra dos locais foi marcado pelo marroquino Achraf Lazaar (55).

A primeira temporada na elite do futebol italiano está sendo um calvário para o Benevento. Com 11 derrotas consecutivas, iguala o início do Grenoble do campeonato 2009-2010 da Ligue 1.

Nenhum clube teve início pior nas principais cinco ligas europeias desde o Manchester United em 1930-1931, quando os Diabos Vermelhos foram rebaixados após iniciarem o torneio com 12 derrotas.

Na Lazio brilhou Ciro Immobile mais uma vez, com um gol e três assistências. O atacante é o artilheiro da competição com 14 gols em 11 jogos.

No sábado, a Velha Senhora superou o Milan (8º) fora de casa por 2 a 0, graças a dois gols do argentino Gonzalo Higuaín.

Em um início disputado do Campeonato Italiano, a Inter (4º) pode chegar aos 29 pontos caso vença o Hellas Verona (18º) na segunda-feira.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Milan - Juventus 0 - 2

Roma - Bologna 1 - 0

- Domingo:

Benevento - Lazio 1 - 5

Napoli - Sassuolo

Udinese - Atalanta

Sampdoria - Chievo

SPAL - Genoa

Crotone - Fiorentina

(17h45) Torino - Cagliari

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 28 11 9 1 1 33 10 23

2. Napoli 28 10 9 1 0 29 7 22

3. Lazio 28 11 9 1 1 31 12 19

4. Inter 26 10 8 2 0 20 7 13

5. Roma 24 10 8 0 2 17 5 12

6. Sampdoria 17 9 5 2 2 18 12 6

7. Fiorentina 16 10 5 1 4 18 11 7

8. Milan 16 11 5 1 5 16 16 0

9. Atalanta 15 10 4 3 3 17 13 4

10. Chievo 15 10 4 3 3 13 15 -2

11. Bologna 14 11 4 2 5 9 12 -3

12. Torino 13 10 3 4 3 14 17 -3

13. Udinese 9 10 3 0 7 16 21 -5

14. Cagliari 9 10 3 0 7 8 18 -10

15. Sassuolo 8 10 2 2 6 5 16 -11

16. Genoa 6 10 1 3 6 10 16 -6

17. Crotone 6 10 1 3 6 6 20 -14

18. Hellas Verona 6 10 1 3 6 6 22 -16

19. SPAL 5 10 1 2 7 8 19 -11

20. Benevento 0 11 0 0 11 4 29 -25

* AFP