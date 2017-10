Juventus vence Milan fora de casa com dois gols de Higuaín

Roma 28/10/2017 | 16h27

O argentino Gonzalo Higuaín brilhou na vitória por 2 a 0 da Juventus sobre o Milan, neste sábado, pela 11ª rodada da Serie A, e levou o time de Turim à liderança provisória empatada em pontos com a Napoli.

Com os três pontos, a Velha Senhora chega às 28 unidades e empata com a Napoli (2º) na liderança, com a vantagem de ter melhor saldo de gols.

No entanto, os comandados de Maurizio Sarri entram em campo no domingo para tentarem voltar a se isolar na competição em partida contra o Sassuolo (15º).

Higuaín abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, completando passe do compatriota Paulo Dybala. No meio de três zagueiros, encontrou espaço para girar e balançar as redes. Na segunda etapa, fez o 101º gol na Serie A aos 18 minutos.

O atacante chegou aos 101 gols marcados no Campeonato Italiano, desde que chegou ao torneio em 2013.

É a terceira vitória seguida da Juve no campeonato, desde a derrota em casa para a Lazio no dia 14 de outubro. Ainda neste sábado, a Roma (5º) recebe o Bologna (11º).

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Milan - Juventus 0 - 2

(16h45) Roma - Bologna

- Domingo:

(09h30) Benevento - Lazio

(12h00) Napoli - Sassuolo

Udinese - Atalanta

Sampdoria - Chievo

SPAL - Genoa

Crotone - Fiorentina

(17h45) Torino - Cagliari

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 28 11 9 1 1 33 10 23

2. Napoli 28 10 9 1 0 29 7 22

3. Inter 26 10 8 2 0 20 7 13

4. Lazio 25 10 8 1 1 26 11 15

5. Roma 21 9 7 0 2 16 5 11

6. Sampdoria 17 9 5 2 2 18 12 6

7. Fiorentina 16 10 5 1 4 18 11 7

8. Milan 16 11 5 1 5 16 16 0

9. Atalanta 15 10 4 3 3 17 13 4

10. Chievo 15 10 4 3 3 13 15 -2

11. Bologna 14 10 4 2 4 9 11 -2

12. Torino 13 10 3 4 3 14 17 -3

13. Udinese 9 10 3 0 7 16 21 -5

14. Cagliari 9 10 3 0 7 8 18 -10

15. Sassuolo 8 10 2 2 6 5 16 -11

16. Genoa 6 10 1 3 6 10 16 -6

17. Crotone 6 10 1 3 6 6 20 -14

18. Hellas Verona 6 10 1 3 6 6 22 -16

19. SPAL 5 10 1 2 7 8 19 -11

20. Benevento 0 10 0 0 10 3 24 -21

* AFP