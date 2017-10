Juventus encara Milan ferido e quer seguir na cola de Napoli e Inter

Roma 27/10/2017 | 16h42

Enquanto o Napoli (1º) e a Inter de Milão (2º) encaram adversários da parte de baixo da tabela, a Juventus (3ª) abre a 11ª rodada do Campeonato Italiano no sábado com um clássico contra um Milan (8º) ferido, que busca se reerguer na competição para voltar a brigar pelo título.

O confronto entre Juventus e Milan, 51 títulos italianos e nove Liga dos Campeões entre eles, é o maior clássico do país.

Em San Siro, a Juve e seus seis títulos italianos consecutivos precisam buscar a vitória para seguir na cola de Napoli e Inter, primeiro e segundo colocados a três e um ponto de distância, respectivamente.

Apesar da tranquila vitória de quarta-feira sobre o modesto Spal (4-1), o técnico da Juve, Massimiliano Allegri, não se mostrou satisfeito com a atuação do time: "Se jogarmos assim contra o Milan, vamos perder".

Allegri se referia às frequentes faltas de atenção da equipe, que sofre muitos gols e concede muitas chances ao adversário, ao contrário dos últimos anos.

Do outro lado do campo estará o Milan, que nesta semana derrotou o Chievo (4-1) e acalmou um pouco da pressão sobre os ombros do técnico Vicenzo Montella, escolhido para liderar o caro e ambicioso projeto de reconstrução do clube.

O Milan, a nove pontos da quarta colocada Lazio -última vaga na próxima Liga dos Campeões-, não poderá contar com o zagueiro Leonardo Bonucci, expulso na semana passada por agredir um adversário.

Bonucci foi comprado a peso de ouro junto à Juve para esta temporada e ficará de fora do reencontro com seu ex-clube.

No domingo, o Napoli terá enorme favoritismo em casa contra o Sassuolo (15º). O empate na semana passada com a Inter (0-0) foi digerido durante a semana com uma vitória por 3 a 2 sobre o Genoa, com atuação de gala do belga Dries Mertens, autor de três gols.

A Inter joga na segunda-feira em Verona contra o Chievo (18º), que aparece na zona de rebaixamento. Invicta, a equipe de Luciano Spalletti continua aproveitando o fato de não disputar competições europeias para focar com todas as forças na briga pelo título do Campeonato Italiano, o que vem dando certo.

A Lazio, que não parece desestabilizada em campo pela polêmica em relação às manifestações antissemitas de sua torcida, visita o lanterninha Benevento no domingo e tem tudo para somar outros três pontos.

Já a Roma, quinta colocada, mas com um jogo a menos, recebe no sábado o Bologna (11º).

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

(14h00) Milan - Juventus

(16h45) Roma - Bologna

- Domingo:

(09h30) Benevento - Lazio

(12h00) Napoli - Sassuolo

Udinese - Atalanta

Sampdoria - Chievo

SPAL - Genoa

Crotone - Fiorentina

(17h45) Torino - Cagliari

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 28 10 9 1 0 29 7 22

2. Inter 26 10 8 2 0 20 7 13

3. Juventus 25 10 8 1 1 31 10 21

4. Lazio 25 10 8 1 1 26 11 15

5. Roma 21 9 7 0 2 16 5 11

6. Sampdoria 17 9 5 2 2 18 12 6

7. Fiorentina 16 10 5 1 4 18 11 7

8. Milan 16 10 5 1 4 16 14 2

9. Atalanta 15 10 4 3 3 17 13 4

10. Chievo 15 10 4 3 3 13 15 -2

11. Bologna 14 10 4 2 4 9 11 -2

12. Torino 13 10 3 4 3 14 17 -3

13. Udinese 9 10 3 0 7 16 21 -5

14. Cagliari 9 10 3 0 7 8 18 -10

15. Sassuolo 8 10 2 2 6 5 16 -11

16. Genoa 6 10 1 3 6 10 16 -6

17. Crotone 6 10 1 3 6 6 20 -14

18. Hellas Verona 6 10 1 3 6 6 22 -16

19. SPAL 5 10 1 2 7 8 19 -11

20. Benevento 0 10 0 0 10 3 24 -21

* AFP